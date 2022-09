Podijeli:







Saborski zastupnik iz kluba Mosta Nino Raspudić u N1 Studiju uživo govorio je posljednjim aferama koje su razotkrivene te ostalim problemima u društvu. Raspudić je pozvao HDZ da raspiše izbore pošto su uvjereni u podršku jer smatra da bi se to učinilo u svakoj zreloj demokraciji "nakon ovakve aferetine."

“Ovo što se događa je tolika količina kriminala i korupcije da to već prelazi u jednu novu kategoriju. Potpuno je besmisleno govoriti o pojedinačnim slučajevima. HDZ očito već godinama ima negativnu selekciju. Ljudi koji su htjeli na koruptivan način doći do novca, utjecaja ili pozicija, učlanjivali su se i laktarili kroz HDZ. Imamo tamo jednu mrežu koja je nepopravljiva”, kazao je Raspudić.

Afere gdje god Olaf zagrebe

Na pitanje kontrolira li tu mrežu Plenković, Raspudić je kazao:

“Ajmo se prisjetiti kako je on došao na čelo te stranke. To uopće nije normalno. Padobranom je spušten na vrh HDZ-a. U trenutku kada je HDZ već bio ispražnjen od svake politike i vrijednosnog sustava. Ovisno što Bruxelles nalaže, oni mogu izglasavati i ovo i ono. Plenković je dosta sličan lik. On je njima dao tobože umiveno briselsko lice.”

Potom je podsjetio na brojne afere članova Vlade koje je izabrao sam Plenković pa istaknuo:

“Gdje god Olaf zagrebe, iskaču HDZ-ovi kriminali. To je bio nekakav pakt s vragom. S jedne strane, on je zadovoljavao svoje karijerističke ambicije kroz poziciju koja mu je ponuđena, a s druge strane kriminalnoj strukturi je trebalo novo, umivenije lice kako bi i dalje mogli prodavati iste šibicarske štosove.”

Vezano uz pljačku Ine, Raspudić se osvrnuo i na ostavke mađarskih članova Uprave, dok hrvatski to odbijaju.

“Mol naravno gleda svoje interese i tamo gdje ih može izboriti, gazit će nemilosrdno kao i svi u svijetu krupnog biznisa. Logična je stvar kada se dogodi propuh od milijardu kuna da će članovi Uprave dati ostavku. Samo u hrvatskom slučaju, oni i dalje čuče tamo jer se nadaju da će dobiti visoke otpremnine. Kao neuspješni nogometni trener, čekaju da ih se potjera da uzmu taj novac”, kazao je Raspudić.

Komentirao je i najnoviju aferu koja je procurila u javnost nakon što je u srijedu uhićena voditeljica iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja zbog sumnje da je namještala milijun kuna vrijedan natječaj tvrtki svog rođaka.

“Po 100 puta viđena priča, HDZ-ov kadar, isti model raspolaganja onog što bio trebao biti javni novac. Ovo je neka cifra od oko milijun kuna, ali ovo je županijska liga, razmislimo koliko se drpa na razini nacionalne lige. Dobro, to smo mogli vidjet na primjeru Ine”, rekao je.

Nema dobrog životnog standarda dok je korupcije

Smatra da je idealistički govoriti da je isključivi razlog za odlazak mladih nepravda i korupcija.

“Meni bi prirodnija reakcija mladog čovjeka bila da se bori, da se uključi na neki način. Ljudi su odlazili jer nisu mogli tu osigurati prirodnu egzistenciju. To nije samo pitanje plaće. Vi ćete u svom mjestu gdje imate svoju obitelj, prijatelje, sjećanja, stambeni prostor raditi za upola manju plaću nego što biste radili u Münchenu gdje dijelite sobicu s pet ljudi, ne znate nikoga i cijeli život ćete biti društveni autsajder, a vjerojatno i vaša djeca. Veliki dio ljudi je doveden do toga da ne može osigurati osnovnu egzistenciju”, rekao je Raspudić.

Kaže da mu se činila preuveličana europska procjena da korupcija pojede 60 milijardi kuna u Hrvatskoj, ali da je nakon primjera Ine sve više sam uvjeren da je to blizu istine.

“Ljudi neće prestati odlaziti dok se ne poboljša standard, njega nema bez rasta gospodarstva, rasta nema bez investicija, a njih nema bez razbijanja ove koruptivne mreže i stvaranja poslovne i pravne sigurnosti”, zaključuje Raspudić.

