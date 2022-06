Podijeli:







Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić bio je gost Newsrooma. Govorio je o summitu NATO-a koji se održava trenutno u Madridu, kao i ponašanju Plenkovića i Milanovića u tom kontekstu.

Raspudić smatra da smo došli do točke u kojoj nemamo usklađenju vanjsku politiku.

“Došli smo do toga da dvije instance koje sukreiraju vanjsku politiku, a to su predsjednik Republike i predsjednik Vlade, nemaju više prostora za komunikaciju i za dogovor. I da je oko situacije pristupanja Švedske i Finske NATO paktu došlo do potpuno suprotnih stajališta. S jedne strane Plenkovićevo stajalište koje niti nije stajalište nego se Plenković tu ponaša kao jedan namjesnik briselski u Hrvatskoj koji provodi nametnute direktive i koji slučajno se ne bi usprotivio onome što je trenutni nalog ili briselski mainstream, očito vodeći računa o svojoj budućoj karijerici s jedne strane”, ističe.

“S druge strane imamo Milanovića koji je sad, vidimo, na primjeru onoga što se dogodilo s Turskom, potpuno ispravno prepoznao mogućnost da se nešto po pitanju ravnopravnosti Hrvata u BiH napravi u ovom kontekstu”, dodao je.

Sporazum između Turske, Finske i Švedske

Raspudić kaže da želi skrenuti pozornost javnosti na situaciju s Turskom i da se pogledaju točke sporazuma između Turske, Finske i Švedske.

“Defacto se vidi da su Finska i Švedska kapitulirale. Sasvim suprotno od onoga što hrvatski mainstream mediji govore, a to je da je kao Turska popustila”, rekao je.

On smatra da Turska nije ništa popustila.

“Izašao je tekst sporazuma, može se vidjeti na portalima već. Dakle pristala je Finska i Švedska na sve ono što je Turska tražila. Ono što je najznačajnije, da će se radnička partija Kurdistana i Gulenova stranka tretirati kao terorističke organizacije. Da su deseci ljudi koji su našli utočište u Švedskoj i Finskoj koji su dosad promatrani kao oporbenjaci Erdoganu, da će se sada tretirati kao teroristi i da će biti izručeni i to stoji izričito u točkama dogovora da će biti izručeni Turskoj gdje možemo samo pretpostaviti kakva ih sudbina čeka. Također, da neće više davati nikakav veto na izvoz oružja Turskoj. Došlo je do jedne vrijednosne kapitualcije Finske i Švedske”, kazao je.

