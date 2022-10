Raspudić o izmjenama u BiH: “Dodatna šprdnja s ionako nefunkcionalnom zemljom”

Podijeli:







Saborski zastupnik Nino Raspudić komentirao je za N1 izmjene koje je visoki predstavnik u BiH objavio u izbornoj noći u toj zemlji.

Na pitanje što o poštivanju izbornog procesa govori ova intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta neposredno nakon zatvaranja birališta, Raspudić je kazao da to pokazuje koliko je BiH i dan danas nefunkcioninalna zemlja i podijeljeno društvo.

“27 godina poslije Daytonskog izbornog sporazuma, ona još uvijek funkcionira kao izravni protektorat. Visoki predstavnik ima ovlasti smijeniti svakog izabranog dužnosnika, mijenjati zakon i Ustav po vlastitom nahođenju. Posebno je bizarno što to radi predstavnik koji je to već drugi zaredom i koji je nelegalan jer nije prošao potvrdu Vijeća sigurnosti UN-a. Druga bizarna stvar je da u izbornoj noći nameće promjene pravila igre. To je dodatna šprdnja s ionako nefunkcionalnom zemljom”, rekao je Raspudić.

“U izmjenama se krije opasnost za Hrvate”

Ne misli da se ovime pogodovalo Hrvatima.

“Iako na prvi pogled izgleda da ide donekle u korist Hrvatima, ovo je potencijalno vrlo opasno za Hrvate. Njima je upitno bilo mogu li izabrati i ovih šest, što im je dovoljno da bez većinske hrvatske volje formiraju kompletnu vlast u Federaciji i državi, a sada imamo te krugove, gdje u drugom krugu je 7, a u trećem samo 4. To se vrlo lako popuni s onima koji se samo fiktivno izjasne kao Hrvati”, smatra Raspudić.

Kao zanimljive činjenice ističe da ova intervencija, kao ni intervencije Schmidtovih prethodnika, nije dirnula Republiku Srpsku i njene ovlasti te da se ne dira u Predsjedništvo, “gdje se sada već četvrti put ponavlja ista nepravda.”

Raspudić smatra da je Schmidt htio vratiti poštenu igru, da je trebao vratiti osnove prije izmjena visokog predstavnika Petritscha.

“To bi bila natpolovična većina potrebna u Klubu naroda za formiranje vlasti u Federaciji i razmjerno biranje po broju Hrvata po županijama”, kazao je Raspudić.