Raspudić: Da bi se otvorili razgovori sa SDP-om, morat će se čuti neke isprike

Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik iz kluba Mosta Nino Raspudić u N1 Studiju uživo analizirao je pitanje bojkota ulaska Finske i Švedske u NATO ako se ne riješi pitanje izbornog zakona u BiH, čime prijeti predsjednik RH Zoran Milanović, a što je izazvalo podijeljene reakcije u javnosti. Osim toga osvrnuo se i na potencijalnu suradnju Mosta i SDP-a.

Smatra da se Vijeće za nacionalnu sigurnost svakao mora održati jer je to pitanje od krucijalnog značaja za Hrvatsku.

“Bilo bi dobro da se Vijeće sastane jer ono što se dogodilo jučer, a to je raspisivanje izbora za 2. listopada po izbornom zakonu koji je neustavan, to je golemi hrvatski politički porez. To je situacija u kojoj će Hrvati vrlo izgledno na jesen biti preglasani, formirat će se vlast bez predstavnika Hrvata. BiH u kojoj nema legitimnih predstavnika Hrvata u vlasti, nije nam prijateljska zemlja”, poručio je Raspudić, navodeći da se to pokazalo i u Domovinskom ratu, i u slučaju Pelješkog mosta, ali i nizu slučajeva islamskog terorizma u BiH.

vezana vijest Komšić: Zagreb se nikada neće pitati ni o jednom pitanju u BiH

“A znamo koliko je Hrvatska kao turistička zemlja po tom pitanju krhka. BiH u kojoj nema predstavnika Hrvata u vlasti, tajnim službama, carini i tako dalje, za Hrvatsku je vrlo riskantna zemlja. Ovo nije pitanje samo Hrvata u BiH, nego i sigurnosti i opstojnosti Republike Hrvatske”, istaknuo je.

Smatra da se Milanović nema što ovime svidjeti nekom krugu birača, štoviše, vjeruje da se on time potencijalno može zamjeriti svojim nekadašnjim biračima koji su potpuno nesvjesni što se događa u BiH.

Rekao je i da Hrvatska kroz 20 godina nije radila ništa, a na pitanje zašto Milanović nije učinio ništa dok je bio premijer, odgovorio je da čovjek sazrijeva.

“Zadnjih 15 godina skoro intenzivno propovijedam ovo što se sada pokušava napraviti, a to je da se Hrvatska počne ponašati kao samostalna suverena država, a ne kao neka europska guvernija kojom upravlja Bruxelles i da treba koristiti svoju poziciju punopravne članice EU i NATO-a kako bi izborila svoje interese”, poručio je.

Kaže da se tu ne radi o blokadi Finske.

“Ja sam ponudio primjer jedne složene zgrade koja ima problem u temeljima. Ako vam dolazi predsjednik stanara i kaže da se napravi mansarda s još dva stana, legitimno je reći to mijenja statiku zgrade pa hajdemo zajedno s time riješiti i problem s temeljima”, obrazložio je.

vezana vijest Čović pozvao Plenkovića i Milanovića da se u EU i NATO-u zauzmu za Hrvate u BiH

Na pitanje kakve veze imaju Finska i BiH, kazao je da su mnoge Europske zemlje postavljale veta za jednu stvar koja naizgled nije u vezi s drugom stvari.

“Recimo Cipar je stavio veto na sankcije Lukašenku jer je tražio da EU osudi tursko bušenje nafte, plina u blizini. I uspjeli su”, rekao je.

“Kao što je visoki predstavnik 2001. i 2002. nametnuo ovu diskriminirajuću, presuđenu neustavnu promjenu zakona, tako on danas može koristeći Bonske ovlasti nametnuti promjenu zakona u skladu s Daytonom”, dodao je.

Ne vidi problem u tome jer Hrvatska ne traži nikakvu sitnu bilateralnu korist.

“Hrvatska pozicija je kristalno moralno čista. Ne tražimo za Hrvate ništa drugo nego za druga dva naroda. Ako je Bruxellesu, Berlinu, Washingtonu važnije politički do kraja uništiti Hrvate u BiH, onda nek se to vidi i pokaže”, kazao je Raspudić.

Upitan stvara li se neko buduće savezništvo SDP-a i Mosta, te je li Milanović ljepilo između njih, rekao je:

“Sigurno je da će Most izaći sam na izbore, a isto tako mislim da je Most pokazao da je dosljedan i neće žrtvovati svoje vrijednosti i politike da se dokopa fotelja. Kompromisi su nužni. Prioritet Hrvatske je da se ova koruptivna, kriminalna, u mnogo čemu izdajnička vlast skine.”

Dodao je i da su iz SDP-a upućene teške riječi na račun Mosta, poput Grbinove izjave da Most referendumom parazitira na smrti.

“Da bi se otvorili razgovori, morat će se neke stvari raščistiti i neke isprike čuti. Volio bih da razmisli još malo o tome i kaže što u referendumskim pitanjima nije u redu. I sami sada kažu da su za to da se u članak 17. stavi pandemija se mora odlučivati dvotrećinski i da je ovakav stožer bio problematičan”, rekao je Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.