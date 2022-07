Rasprava o Berošu trajala dugo u noć, oporba nije štedjela ministra

Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Saborski HDZ u srijedu je odbacio prozivke oporbe na račun ministra zdravstva Vilija Beroša, a njen prijedlog da mu se iskaže nepovjerenje ocijenio površnim, s druge strane oporba ustraje da je pod Beroševim vodstvom ionako zapušteno zdravstvo krenulo u rapidno propadanje.

„Prijedlog oporbe je površan, izgleda kao da je netko nekritički prikupio naslovnice raznih portala i potpuno neupućen u tematiku samo pokušava nanijeti štetu ministru i Vladi”, kazao je akademik Željko Reiner (HDZ) u maratonskoj raspravi o prijedlogu 32 oporbenih zastupnika da se Berošu iskaže nepovjerenje.

Redom je odbacio oporbene zamjerke na Berošev račun te primijetio kako su ‘slučaju Čavajda’ posvećene tri, od nepunih šest stranica prijedloga. „Tragična situacija jedne žene bila je toliko munjevito instrumentalizirana na političko-aktivističkoj razini da je to nevjerojatno“, kazao je Reiner.

Branko Bačić (HDZ) podsjetio je pak da se Berošev mandat poklapa sa pandemijom covida, zbog čega je držao da će to biti u fokusu oporbe, no primjetio je da je u svom „uratku“ tome posvetila samo pet rečenica. Apsolutno sam uvjeren da su Vlada, Stožer i ministar apsolutno dobro postupali u borbi protiv covida, naglasio je.

Grbin: Dostojan nasljednik Kujundžića, Hebranga, Nakića

Peđa Grbin (SDP) pak kaže kako je hrvatski zdravstveni sustav po mnogočemu godinama bio uzor, a danas to više nije slučaj. Jedan od razloga sjedi u ovoj dvorani, no bilo bi bezobrazno reći da je on jedini, ne, brojni njegovi prethodnici pokazali su se nesposobnima i nedostojnima obnašati ministarsku dužnost, kazao je te dodao kako je Beroš u tome „dostojan nasljednik Kujundžića, Hebranga, nesretnog Nakića… koji su svojim djelovanjem upropastili hrvatsko zdravstvo“.

Problematizira javne nabave, kupovinu uređaja koje privatnik plaća oko četiri milijuna kuna, država devet, naglašava kako su mjesečni gubitci u zdravstvu od 400 do 500 milijuna kuna.

Katarina Peović (RF) navodi da država u 14 godina plaća milijardu kuna privatnoj tvrtki za stvari koje treba raditi javni sustav. To su novci koje smo trebali uložiti u javno zdravstvo da se kupe potrebni aparati, kaže zastupnica.

Bartulica: Preveliko povjerenje u briselske strukture

Stephen Nikola Bartulica (DP) smatra da je Vlada imala preveliko povjerenje u strukture u Bruxellesu, kaže da će nas tzv. zajednička nabava cjepiva „jako“ koštati, a velik broj doza će se baciti. „SMS nabava kako je to vodila Ursula von den Leyen ne ulijeva povjerenje, briselskim činovnicima nije na prvom mjestu interes hrvatskih pacijenta više služe raznim lobijima“, rekao je zastupnik.

Marin Miletić (Most) ističe da ni danas nemamo podatke koliko plaćamo cjepivo, ministra pita zašto se nije zauzeo za mlade, poručuje mu da ih mora sačuvati od nepotrebnog cijepljenja, jer je smrtnost mladih od covida jako mala.

Do sada je bačeno preko 350.000 doza cjepiva, naručeno gotovo 20 milijuna, kaže Andreja Marić (SDP).

U raspravi koja se protegnula do iza ponoći, na više od devet sati, oporba je Beroša prozivala za loše vođenje pandemijske krize, nedostatak liječnika, izostanak reforme, niz afera.

Katarina Nemet (IDS) tome je dodala i neriješen problem žitelja Bujštine koji pomoć traže u prometno bližoj slovenskoj Izoli, ne u bolnicama u Puli i Rijeci.

Ahmetović: Nema ni jednog HDZ-ovog koalicijskog zastupnika

Mirela Ahmetović (SDP) zanimljivim je ocijenila da na raspravi nije bilo ni jednog HDZ-ovog koalicijskog zastupnika. To je vjerojatno količina neugode koju ne mogu podnijeti, objasnila je Sandra Benčić (ZLB).

Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da Beroš, čiji opoziv oporba traži treći put, ima njegovu puno potporu. O prijedlogu da ministru zdravstva iskaže nepovjerenje, Sabor će glasovati u petak.

