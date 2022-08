Podijeli:







Komunikacijski konzultant, informatički forenzičar Marko Rakar gostovao je u Novom danu i komentirao pljačku Ine.

“Ina je prodala nešto po jednoj cijeni, a ispostavilo se da je tržišna cijena tog istog proizvoda puno veća. Zanimljivo je da Ina dosad nije izrijekom rekla da je pretrpjela neku štetu. Ja očekujem da će to reći, jednostavno su prisiljeni to napraviti, htjeli to ili ne, jer kad cijela situacija dođe do suda, ako se ispostavi da nije bilo štete u Ini, onda slučaja de facto nema. Bit će vrlo zanimljivo gledati tu sudsku trakavicu, kako će se rasplitati i kako će u konačnici završiti”, rekao je Rakar.

Dodao je da nažalost nemamo uvid u druge ugovore koji su potpisivani, kao ni cijene po kojima je Ina potencijalno prodavala plin iz hrvatskih bušotina nekome drugome.

“Ono što sigurno znamo, u trenutku kad je taj ugovor potpisan, problema s opskrbom plinom je već bilo, Ina je morala biti svjesna razvoja situacije koji se u tom času događa. Ako se sjetimo situacije s Gradskom plinarom Zagreb i kad se počelo razgovarati o problemima s nabavnom cijenom, to je bilo prije nego što je ovaj ugovor zaključen. Netko tko je odgovoran morao je biti svjestan razvoja situacije i ugraditi tu fluktuaciju. Plin je burzovna roba, ja ne poznajem dovoljno energnetske ugovore, ali vrlo je neuobičajeno da se cijena ugovara fiksno, nepromjenjivo, ne uvažavajući uvjete na tržištu”, rekao je Rakar.

O transparentnosti poslovanja Ine

Komentirajući transparentnost u poslovanju Ine, Rakar je rekao da je Ina trgovačko društvo, čijim se dionicama trguje na burzi te da ne moraju nužno biti transparentni prema javnosti, ali da moraju biti transparentni prema svom nadzornom odboru, skupštini, vlasnicima te da bi oni morali znati te informacije.

“Ina posljednjih 50 godina, otkako postoji, bila je korištena za izvlačenje novca koji su završavali u raznoraznim smjerovima. Ova situacija ni po čemu nije jedinstvena u Ini, nit je prva, a ni posljednja. To je kompanija u kojoj se vrte deseci milijardi kuna svake godine i ako nekih 150 milijuna padne iza stola, to se ne primijeti. Imamo mi još takvih kompanija, nije Ina jedina. Državne kompanije kao takve su prve na udaru toga. Meni je nevjerojatno da direktor, gdje sada svi ponavljaju da je četvrte razine, može potpisivati ugovore takvog razmjera s takvim konzekvencama, a da uprava i Nadzorni odbor ništa nisu znali”, rekao je Rakar.

Smatra da je vrlo izvjesno da postoji paralelno upravljanje u ini. “Tezu o dvostrukom upravljanju Inom nismo čuli danas, to je teza koja se provlači i o kojoj se diskutiralo godinama, taj odnos MOL-a prema Ini nije samo maćehinski, nego predatorski i parazitski i postoji od potpisa ugovora sa Sanaderom 2007. godine. To je punih 15 godina takvog upravljanja. Ja mislim da je moguće da je netko negdje drugdje odobrio taj ugovor, ali nezamislivo mi je da netko na višim razinama to nije primijetio. Ako se i složimo s time da direktor četvrte razine može potpisivati ugovore tih razmjera, što onda potpisuje kao ugovor direktor druge razine? Jer ni on očito ne mora obavještavati upravu, a onda se pitamo što ta uprava uopće radi, koja je njihova odgovornost? Oni moraju upravljati sustavom, ako ne žele provjeravati ugovore, onda ih možemo zamijeniti skriptom na nekom serveru”, rekao je Rakar.

O Vanđeliću

Komentirao je i tablice koje je iznio Damir Vanđelić, kazavši da je upozoravao upravu na malverzacije.

“Riječ je o nekolicini grafikona koji koriste uobičajene metode izračuna povrata na kapital i ako promatramo te izračune, jasno se vidi da Ina i MOL, neovisno o tome što MOL tvrdi da nisu slični, to su de facto identične kompanije, return of equity ili return of assets je najjednostavnija metoda za obračun povrata i to je usporedivo. Usporedbe pokazuju da Ina značajno zaostaje u efikasnosti. Kapital koji je uložen u Inu u odnosu na povrat koji ostvaruje kaskaju za onime što se događa u MOL-u, iz čega slijedi zaključak da se imovinom i kapitalom Ine puno lošije upravlja i sad kad izrone afere poput ove vidimo da je mogući dio profita iscurio u drugom smjeru. Očigledni segment je plinsko poslovanje, ovo, pretpostavljam, nije jedini ugovor koji postoji, a da je tog tipa. MOL je svjesno donosio niz odluka temeljem kojih se oštećuje mogućnost Ine da zaradi novac”, rekao je Rakar.

Objasnio je i što bi on učinio, da je na mjestu vlasnika Ine.

“Da sam ja vlasnik Ine, da predstavljam vlasnika koji ima 47 posto temeljnog kapitala, ja bih bio nevjerojatno bijesan na članove NO-a i uprave, osobito na one članove koje sam ja imenovao, neovisno o njihovoj odgovornosti. Ako sam ja postavio te ljude tamo da nadziru i upravljaju, a oni nisu primijetili potencijalnu štetu od milijardu kuna, ako postoji mogućnost da svi ti ljudi danas dobiju otkaz i ostavku, onda bi to bio taj. Ali nitko, niti Vlada ne izražava zabrinutost, ljutnju, ne postavljaju bitna pitanja NO-u. Predsjednik Nadzornog odbora kaže da on uopće ne zna kako Ina funkcionira. Imao je nevjerojatan ispad gdje je objasnio da ne zna kako Ina funkcionira. Kako možete obavljati dužnost predsjednika NO-a ako niste uložili minimum truda da shvatite kako je tvrtka kojom upravljate organizirana?”, upitao je Rakar.

“Postoji čudnovata simbioza Vlade, HDZ-a i MOL-a”

Što se tiče Damira Vanđelića, koji kaže da je upozoravao na malverzacije, a rezultat je bila njegova smjena, Rakar je rekao da je njegova sudbina poznata.

“On je iz raznoraznih razloga uklonjen sa svih pozicija na kojima je bio i pretpostavljam da je jedan od razloga zašto je to tako postavljanje neugodnih pitanja na raznoraznim sjednicama i upozoravanje na različite situacije koje se događaju u Ini. Znamo da postoji čudnovata simbioza naše Vlade, HDZ-a i MOL-a, nije ograničena na jednog premijera, nego ona traje malo dulje. Neovisno o ishodu pravosudne trakavice sa Sanaderom i Hernadijem, sistemski izbjegavamo da to pitanje MOL-a i njegovog upravljanja Inom stavimo pod povećalo. Ja ne vidim da se tu dogodilo bilo šta u tom smjeru, a ima dovoljno elemenata da se o tome razgovara i da se donesu neke smislene odluke”, rekao je Rakar.

Upitan što očekuje od Nadzornog odbora, odnosno koliko bi vremena trebalo za forenzičku analizu ugovora koji su potpisani, Rakar je rekao da je ta analiza bila na stolu predsjednika uprave u ponedjeljak ujutro. “Proces uhićenja dogodio se u subotu, od subote do ponedjeljka su ljudi u Ini imali više nego dovoljno vremena da takve analize naprave. Moglo se vrlo jasno napraviti shema koliko takvih ugovora ima, koja je njihova vrijednost, pod kojim su uvjetima potpisani i je li ovaj ugovor s Plinarom Istočna Slavonija različit od svih ostalih ugovora. Ako je isti kao svi, onda treba vidjeti zašto je do toga uopće došlo”, rekao je Rakar.

“U normalnoj državi, gdje se ljudi ponašaju odgovorno, mislim da u ovom trenutku postoji više nego opravdan javni interes da se takve stvari podijele s javnošću, u interesu je da se problem riješi i zatvori na najbolje načine. Šteta se dogodila, ali reputaciju mogu barem pokušati popraviti. Ina nije sama u tome, postoji pritisak MOL-a, koji je u specifičnoj situaciji i njihovi interesi se ne poklapaju s našim interesima, a tu je i Vlada koja bi morala inzistirati da se to riješi. U interesu je i Vlade i Vladine reputacije. Pitanje je kome je taj novac trebao otići”, rekao je Rakar.

O fotografijama Škugora s istaknutim HDZ-ovcima

Trenutak da Hrvatska preispita odnos MOL-a i njegova upravljačka prava dogodio se puno ranije, rekao je komunikacijski stručnjak.

“Ovo definitivno nije kapljica, ovo je bujica na hrpu svih argumenata protiv tog ugovora s MOL-om i mislim da bi se o tome moralo razgovarati. Treba vidjeti zašto bivši ministar Ćorić tako energično odbija svaku mogućnost takve situacije”, rekao je Rakar.

Što se tiče objavljivanja fotografija na kojoj je premijer Andrej Plenković sa Škugorom, Rakar je rekao da se premijer slika s tisućama ljudi i on ne može znati hoće li netko, s kime se fotografirao, u budućnosti počiniti neku kriminalnu radnju.

“Premijer se slika s tisućama ljudi, vrlo često ne može upravljati s kime će se naći u kadru, a niti s tim koji će kriminal možda u budućnosti ta osoba počiniti. Kad bi bilo više fotografija onda bi se moglo pričati o tome. Mi smo došli u situaciju da su sve afere koje se pojave, a to je u prosjeku svakih 5 dana, povezane s HDZ-om. Mislim da ni ova affera ne može naštetiti i napraviti neki veliki potres neovisno o razmjerima cijelog slučaja, Da je Vladi iskreno stalo oni bi mogli napraviti nekakv konkretni korak poput smjene u Ini. Dakle, osim ako se ne ispostavi da je netko tko je trebao primiti novac sastavni dio Vlade ili bivši ministar, ne očekujem nekakav politički potres”, rekao je Rakar.

