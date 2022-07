Podijeli:







Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić u četvrtak je smijenio suca Damira Kosa s dužnosti predsjednika kaznenog odjela najvišeg suda, a Marina Mrčelu s mjesta šefa Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije. Dobronić se danas obratio javnosti.

Dobronić je rekao da ne misli da će ovo na bilo koji način ugroziti rad Vrhovnog suda.

“Skupu su se odazvali uglavnom oni koji su zainteresirani da opstruiraju skup. Oni koji su bili protiv su bili puno agilniji i žestoko su se opirali uopće raspravi”, rekao je.

“Radi se o situaciji da je ono što sam ja rekao i za što sam dobio podršku u Saboru, sad to moramo i provesti, u praksi, ne samo na riječima. O tome je bila riječ na okruglom stolu. Kad se usporedimo s drugim članica EU, imamo lošu situaciju. Svrha okruglog stola bila je da se na temelju materijala razgovara između svih sudionika koja bi to regulacija bila. Postoji više mogućih regulacija. Sve zemlje imaju znatno precizniju regulaciju. Odgovornost sudaca je znatno stroža”, rekao je.

“Svako rješenje bolje od sadašnjeg”

“Jasno sam rekao da svoja mišljenja mogu dati udruge, udruga sudaca, Sabor, Vlada”, kazao je.

“Svako rješenje bi bilo bolje od onog kojeg imamo sada”, kaže. Dodaje kako je htio da se donese rješenje koje bi bilo kompromis svih, no da je izostala konstruktivna rasprava.

“Raspravljali su na način da su onemogućili raspravu”, rekao je govoreći o dvojici sudaca.

“Ja sam predsjednik suda, napravio sam ono što sam smatrao da je u interesu suda. Oni se moraju ponašati kao svi drugi. Nisu u poziciji da imaju samo prava, imaju obveze kao suci. Suci koji se protive ovome ne žele prihvatiti ni minimum promjena, uopće ne žele o njima raspravljati, to je suština”, utvrdio je Dobronić.

Ovo nije osobni sukob

“S većinom sudaca imam vrlo korektne odnose. Ovo je stvar dvojice sudaca, oni imaju prava i obveze, moraju se tako ponašati. Ovo nema veze s osobnim sukoba. Oni ne žele prihvatiti ni minumim promjena, ni o tome raspravljati”, kaže.

Na novinarsko pitanje odgovora kako za ovo nije trebao tražiti mišljenje Opće sjednice. “Ja imam puno pravo tražiti od njih koji su najuži suradnici tražiti njihovu lolajnost”, rekao je.

“Oni su u svom ponašanju bili gotovo pa agresivni”, dodao je.

Sudac Kos: Civilizacijski bi bilo da me pozvao

Inače, sudac Vrhovnog suda, Damir Kos, kojega je Dobronić smijenio s dužnosti predsjednika kaznenog odjela tog suda ranije danas za N1 je rekao da je iznenađen procedurom. “Mi možemo ne slagati se, to je normalno i normalno je da sudac Dobronić formira svoj tim s kojim želi raditi, ali me iznenađuje procedura. Uobičajeno je da prema aktu koji on donosi, koji je u njegovoj nadležnosti, morao bi ga znati, a očito ga ne zna, prije takve odluke je obavezno mišljenje sjednice odjela, a toga nije bilo. Akt sam dobio mailom kad mi ga je poslala njegova tajnica. Civilizacijski bi bilo da me pozvao i da smo razgovarali i da je rekao – čujte, kolega Kos, mi više ne možemo surađivati i sve bi bilo onda jasnije”, rekao je Kos.

