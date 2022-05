Radio Nacional uskoro kreće s emitiranjem

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Radio Nacional dobio je potvrdu HAKOM-a da su zadovoljeni svi uvjeti za emitiranje programa, a nakladnik prvog digitalnog radija za područje cijele Hrvatske najavljuje ambicioznu programsku shemu s naglaskom na informativni program te eksperimentalni start prije kolovoza.

U prostorijama redakcije tjednika Nacional, u zagrebačkoj Maksimirskoj ulici, tijekom proteklih mjeseci uređena su dva moderna radijska studija, a ekipa Nacionala završava tehničke i programske pripreme za pokretanje emitiranja programa. Program bi trebao startati najkasnije do 4. kolovoza, šest mjeseci nakon što je nakladnik Nacional News Corporation od Vijeća za elektroničke medije (VEM) dobio koncesiju digitalnog radija (DAB+) za područje digitalne regije MUX1 – odnosno za cijelu Hrvatsku.

Prije početka emitiranja, nakladnik Radio Nacionala najavio je ekstenzivnu promotivnu kampanju o novom radijskom programu i ljudima koji će ga proizvoditi. Koncepciju novog radija za Hinu otkrila je glavna urednica i “prvi glas” novog radija Zrinka Vrabec Mojzeš, novinarka Nacionala i dugogodišnja urednica i novinarka legendarnog zagrebačkog Radija 101.

Spoj Nacionala i ‘Stojedinice’

“Ideja ovog radija jest neki spoj Nacionala u sadržajnom smislu i izričaja ‘Stojedinice’, u načinu na koji ćemo zvučati, u opremi, jingleovima i načinu interpretacije sadržaja. Naravno, ne možemo iščitavati Nacionalove tekstove u eter, ali možemo teme koje Nacional objavljuje na drugi način prezentirati”, kaže Vrabec Mojzeš.

Ističe i da će “glavni adut” biti informativni program koji će se temeljiti na web portalu Nacionala i redakciji koja proizvodi informacije u “real timeu” kao što rade i drugi hrvatski mediji, No, s webom i tonovima koji ćemo skupljati i obrađivati na svoj način to će biti drugačije vijesti nego što se mogu čuti drugdje i to je temelj Radija Nacional, ističe.

“Bit će, naravno, kulture i sporta, puno kvalitetne ‘stare’ glazbe, ali i europskih formata. Sve to zasad u jednoj skromnijoj i drugačijoj formi. Drugačijoj jer su se i vremena promijenila, programi su se dinamizirali i koncentracija publike se promijenila. Više nema mjesta za emisije od sat vremena”, ističe Vrabec Mojzeš.

Dodaje i kako će dio redakcije biti iz stare ekipe “stojedinice”, uključivši Tamaru Pavlicu, Igora Primeca i još par imena s kojima se još pregovara. Uz to, planirane su i radijske emisije na temeljima već poznatih formata “stojedinice” – u “vrućem stolcu” ili “uj-fuja”.

Ozbiljne teme na drugačiji način

Radio Nacional, kako je rekla Vrabec Mojzeš, bit će potpuna suprotnost desecima “radijskih jukeboxa”, franšiza i svirajućih radija koji isključivo govore o prognozi vremena, gužvi u prometu i, kako naglašava, “idiotskim temama” koji nemaju veze s politikom i realnošću s radijskim voditeljima koji su “bezrazložno sretni svaki dan”.

“Mi ćemo se također smijati, no mi ćemo interpretirati ozbiljne teme na drugačiji način uz ironiju, cinizam i sarkazam – sve ono na što smo zaboravili. Pretpostavljam da, a što uopće nije loše, naša publika neće biti mlada. Mlada publika do 30-ih ima svoje kanale, njih politika u principu ne zanima. Ja bih rado da ih počne zanimati, no smatram da su naša publika ipak slušatelji od 40 do 50 godina, oni koji razumije što Nacional piše”, kazala je.

Dodaje i kako prije početka emitiranja žele biti potpuno spremni te da s eksperimentalnim emitiranjem moraju početi 4. kolovoza – šest mjeseci od dobivanja dozvole. Ljeto ćemo iskoristiti za eksperimentalno emitiranje, a već sada mamo jedan veliki dio zvučne opreme snimljen – jinglove, špice i sve ostalo. Pretpostavljam da je realan trenutak za “full scale” program rujan, kazala je istaknuvši i izazove stavljene pred Radio Nacional budući da je pionir digitalnog radija u Hrvatskoj.

“Zanimljivo je da Agencija za elektroničke medije koje ti daje nacionalnu koncesiju kaže da to nije isplativo, tako da te odmah u startu obeshrabre. Ne postoji dovoljno velika baza digitalnih prijemnika u Hrvatskoj. Na tome bi se sada trebalo početi raditi, a u Hrvatskoj se na tome kaska. No, oni koji nemaju digitalni radio, a željeli bi nas slušati – moći će nas slušati preko web stranice Nacionala koja ima oko 900.000 posjeta mjesečno, ali i preko interneta, mobitela, aplikacija, youtubea”, zaključuje.

Jelinić: Dobivamo platformu koja radi od 0 do 24

S druge strane, glavni urednik Nacionala i osnivač Nacional news corporationa Berislav Jelinić ukratko je objasnio motive za pokretanje digitalnog radija.

“Ključna stvar je da ćemo mi proizvesti sadržaj koji će biti drugačiji, ono što je Nacional i dosad proizvodio na tržištu kompletne medijske scene. Sada dobivamo platformu koja radi od 0 do 24”, kazao je Jelinić. Upitan kojim kapitalom pokreće novi radio, uz smijeh je kazao da “kapital nije problem, jer kapitala nema” .

“Javili smo se za novi natječaj za digitalnu ne s novom tvrtkom, nego s tvrtkom izdavača Nacionala. Nismo znali što nas čeka u kontekstu konkurencije na tom natječaju pa smo htjeli pokazati neku vrstu ozbiljnosti i staviti firmu koja iza sebe ima sedam godina rada i koja ove godine, na papiru ali i suštinski, pokazuje nekakvu prvu ozbiljniju dobit i značajan porast prihoda. Sve što smo investirali, investirali smo iz tekućeg poslovanja. A ako će trebati dodatni kapital, osigurat ćemo ga iz vlasničkih pozajmica”, kazao je Jelinić.

