Radin: U društvu se događaju stvari koje politika ne uspijeva kontrolirati

Predstavnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora Furio Radin u Novom je danu komentirao političku i gospodarsku stiuaciju u Hrvatskoj, od afere u Ini preko energetike do najnovijih podataka s Popisa stanovništva.

Saborski zastupnik s najduljim mandatom u povijesti Furio Radin rekao je kako smatra da je to zaslužna činjenica što nikad nije imao šefa, a o aktualnim aferama kaže: “Došlo je vrijeme da budemo politički nekorektni. U društvu se događaju stvari koje politika ne uspijeva kontrolirati. Primjerice ovo s Inom. Ako je istina da je trebala nestati milijarda kuna, onda računajte koliko je to u lijekovima, školstvu, u životima ljudi… Ako je to istina, onda su to stvari za najteže kazne.”

Upitan o političkoj odgovornosti u toj aferi Radin je rekao: “Odgovorit ću primjerom – Uljanik je bila država u državi. Bilo je godina kad su gradonačelnici pitali što da rade u Uljaniku, a ne suprotno. Uljanik je kontrolirao grad. Zna se kako je završila stvar zbog koje su više manje svi krivi. Politika bi trebala imati daleko veću kontrolu. Ako nitko nije odgovarao, a trebao je, o tome treba razmišljati.”

Objašnjava da se oduvijek znalo da Ina “ima novaca”: “Što se tiče energetike, svi su oduvijek znali da je energetika država u državi. Još u vrijeme samoupravnog socijalizma znalo se da treba ići raditi u Inu jer tamo najniže radno mjesto ima veću plaću od najboljeg istraživača u institutu u kojem sam ja radio. Tamo se vrtilo novaca s politikom i mimo politike.”

“Mora se ići dalje politički i trebaju se dati slobodne ruke pravosuđu i drugim tijelima. Čujem da DORH planira jednu ženu, za koju svi kažu da je jako sposobna, za šeficu Uskoka, da se spremaju kadrovske promjene”, dodaje Radin.

Manjine u Istri

Komentirao je i najnovije podatke s Popisa stanovništva te otkrio kako su u Istri riješili dvojezičnost u mjestima gdje manjinska kvota također nije dovoljna kao u Vukovaru:

“Mogu biti relativno zadovoljan. To smo ostvarili devedesetih zajedno s IDS-om, potpisali smo sporazum i razvili zajedničku politiku koja je dovela do toga da mijenjamo statute. Mi bismo po postotku imali možda u pet općina ili gradova s dovoljno ljudi da možemo imati ravnopravnu uporabu jezika. No, u statutu smo napisali drugačije. Desnica mi je zamjerila da sam rekao da idemo dalje i zakon nam dozvoljava da statut uređuje dobar dio toga, i to smo iskoristili jer se Talijani i Hrvati u Istri potpuno razumiju. Uspijevamo održati ravnotežu tako da mi to napravimo sami.”

Azil ruskim tajkunima – ako plate!

Dotaknuvši se rata u Ukrajini istaknuo je da je u vrijeme Putinove vladavine bio perioda kad se prema njemu nije osjećala antipatija iako je možda trebala. Ističe da bi bogatim Rusima trebalo omogućiti ulazak u zemlju jedino ako plate: “Hrvatska će imati stav kao i NATO. Vidjet ćemo kako će se razvijati jer u NATO-u dominira SAD, a tamo je danas takva politika da se stalno mijenja. Ako dobro plaćaju, zašto tajkunima ne bismo dali azil.”

Prokomentirao je i izbore koji se u Italiji održavaju u nedjelju:

“I lijevi i desni centar morat će živjeti u Europi, Italija je jako zadužena, situacija je jako teška. Ako desnica dođe na vlast, ona nema veze s fašizmom, to su bezveznjaci kojih ima svugdje po svijetu, ali to nisu te stranke. Ako dođe lijevi centar, neće se puno razlikovati od toga desnog centra jer je izvanredna situacija. Migranstkom krizom Italija je najviše patila.”

