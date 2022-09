Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Narodne stranke Reformisti, Radimir Čačić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao pozive oporbe za nacionalizacijom INA-e.

“Zakonski okvir dozvoljava nacionalizaciju. Ako se Vlada ikada na to odluči, ona to može učiniti, ali to se neće dogoditi. Što se tiče istražnog povjerenstva, tu priču smo čuli već nekoliko puta. Oporba nalazi način da postavi isto pitanje i otvori temu s nečim što nije sudski postupak. To je politička igra koja nikada do sada nije ništa ostvarila. Ipak, to ne znači da ona nema svoju svrhu. Neće donijeti rezultate, ali ostavit će temu otvorenom”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Vlada će zadržati snižene visine trošarina za najprodavanije energente Kreće energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresima

Kako navodi, sve što se dogodilo je posljedica potpune destrukcije sustava.

“Vlada je tome dala svoj doprinos, jer je u ovih proteklih par godina dozvoljeno nešto na čemu su Mađari oduvijek inzistirali. To je da potpuno obezvlasti Upravu i sve svedu na predsjednika Uprave i izvršne direktore. Još dok sam ja bio ministar gospodarstva oni su inzistirali na tome, ali sada im je to uspjelo. Pokušavalo se i prije ove afere prenijeti sve ovlasti u Budimpeštu. Posljednjih nekoliko godina povrat na kapital u INA-i bio je dva i pol puta veći, jer je očito da se izvlači novac. Sve do sada bilo je sisanje novca iz Hrvatske i prebacivanje u Mađarsku. Sve su to tolerirali Nadzorni obor, Uprava i Vlada”, rekao je.

“Mi to nismo trebali dozvoliti. Ovo što Plenković govorio, o tome kako privatizacija nikada ne bi započela da je on bio premijer u to doba, jednostavno nije istina. Tadašnji ugovor o privatizacija, gdje je sve kontrolne mehanizma zadržavala Hrvatska, je totalno destruiran. Serija HDZ-ovih Vlada omogućila je da sva prava budu na mađarskoj strani. Na kraju je Plenković tu priču završio. Razumijem da on mora braniti svoju poziciju, ali ona je neobranjiva”, rekao je.

O slučaju župana Stričaka

Komentirao je slučaj HDZ-ovog župana koji je ozlijeđen u tučnjavi u ugostiteljskom objektu. “On je prije svega trajno prisutan u kronikama zbog nasilja nad ženama. Kad su u pitanju muškarci, uglavnom dobije batina. Imate nekoliko slučajeva obiteljskog nasilja, policijske izvještaje, pa povlačenje tužbe od strane supruge. Imate i neanonimnu prijavu jedne gospođe koja ga je prijavila zbog zlostavljanja, nasilja i silovanja. To je na kraju sve odbačeno”, rekao je.

“On je notorno nesposobni tip, čije je obrazovanje tri godine u milicijskoj školi, nakon čega je postao policajac. To ne kažem ja, već policija. Sve to piše u prijavi. O njemu se ne priča jer je policajac i došao je iz tih krugova. Plenković je rekao da je shvatio kako je on napadnut. Pa to je ispod svake razine”, rekao je.