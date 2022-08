Podijeli:







Predsjednik Reformista Radimir Čačić komentirao je golemu pljačku u Ini nakon čijeg razotkrivanja je blokirano čak 813 milijuna kuna na računima osumnjičenih, dok USKOK procjenjuje da je počinjena šteta i veća.

“Hrvatska Vlada na prijedlog ministra gospodarstva imenuje članove Uprave i Nadzornog odbora. Potpuno je jasno da su svi oni u različitim funkcijama mogli uočiti i trebali uočiti činjenicu da već proteklih 5 godina INA kontinuirano ostvaruje dva i pol puta manji povrat na kapital od grupe MOL. Dakle, stalno prelijevanje iz Ine, bilo kriminalom ili na navodnim legalnim transakcijama kao što je ovaj način”, poručio je Čačić.

Ističe da postoji stotinu načina kako se izvlači novac iz Ine, te da se to moralo pratiti, uočiti i spriječavati.

“Nažalost, procesi kojima svjedočimo, naročito u zadnjih nekoliko godina, je da se ove ovlasti o kojima sada govorimo i sve druge ovlasti prenose u Budimpeštu. Tada se ovo sve ne bi moglo niti otkriti, nego bi to mogli samo Mađari, bilo da se radi o privatnom kriminalu ili transakcijama koje bi bile legalno izvlačenje novca iz Hrvatske”, upozorava Čačić.

Tvrdi da je moguće da nitko u nadzornom odboru ne zna ništa o poslovanju vrijednom milijardu kuna.

“Moguće je, naravno, da NO ne zna direktno, ali može uočiti kontinuirani pad prihoda i da tu nešto smrdi. To je u jednom izvještaju prošli NO i uočio, ali ništa nije poduzeo. Činjenica da je prošle godine Ina imala milijardu i dvjesto milijuna neto dobiti, a da im je još milijardu i pedeset milijuna nestalo kroz ovakvu jednu krađu je potpuno suluda”, smatra Čačić.

Saborski zastupnik Reformista ukazuje da se u ovom slučaju još nije otvorilo jedno važno pitanje, a to je pitanje HERA-e.

“Kako je moguće da je HERA dala tvrki koja ne postoji da raspolaže sa stotinama milijuna? Potpuno je jasno da bi već u roku od deset dana do najviše mjesec dana, transakcije koje se kreću u desecima i stotinama milijuna, sve morale biti uočene u bankama. Uprava svih tih banaka, a i nadzorni odbor, znaju tko su njihovi klijenti koji raspolažu desetinama milijuna. Naše banke nisu toliko velike da se računi na kojima stoje stotine milijuna ne uočavaju”, napomenuo je Čačić.

Poručuje da je dobro da se to sve na kraju ipak uočilo, ali dodaje da to sve pokazuje da je sustav loš i šupalj, uključujući postavljanje kadrova.

“Ponovno se radi o HDZ-ovom kadru. To su činjenice koje se ne mogu zanemariti. Rekao bih da je svjesno postavljen sustav u Ini da bude šupalj i nekontrolibilan”, smatra Čačić.

Ponovio je da HERA mora odgovarati jer se nije smjelo dogoditi da firma koja ima kapital od 20 tisuća kuna, jednog zaposlenog i osnovana je jučer, dobije licencu za transakcije u stotinama milijuna kuna na tri godine.

“Osim ostavki, posljedica bi trebala biti da hrvatska Vlada svim mogućim mehanizmima spriječi prenošenje ovlasti za ugovaranje ovako važnih ugovora u Budimpeštu, a to se čini. Ako nam se i to dogodi, mi više nikakvu kontrolu nećemo imati nad tim. Ne govorimo o preuzimanju Ine, nego o argumentaciji kojom se treba spriječiti da Mađari pretvaraju potpuno Inu u podružnicu bez ikakvih ovlasti. Treba postojati poseban tim Porezne uprave koji će imati ured u Ini i pratiti sve transakcije”, zaključuje Čačić.

