Radimir Čačić imenovao ministra za kojim ne bi žalio, da ga Plenković smijeni

Šef Reformista i kolicijski partner Andreja Plenkovića, Radimir Čačić, u N1 Studiju uživo je komentirao slučaj u kojemu su o prijetnjama ministrici regionalnog razvoja Nataši Tramišak najprije saznali mediji, a tek zatim šef Vlade i HDZ-a.

“Kako bi rekli Zagorci ‘ne bi se štel mešati’, to je njihovo. Što se Reformista tiče, Tramišak je ozbiljna žena koja jako dobro poznaje posao koji radi. Iza nje nema afera. Surađivao sam s njom na nizu projekata apsolutno korektno, dobronamjerno, bez političkih igara, prljavština i podmetanja. Na isti je način surađivala i sa županom Kolarom koji je SDP-ovac, s Posavcem, Korenom, Bajsom… Nitko od njih nije HDZ-ov župan. Pametna, ozbiljna i odgovorna žena, rekao sam svoj stav o njoj i premijeru. Što će oni u svojim stranačkim igrama raditi, to je njihov problem”, kaže Čačić.

Upitan da komentira premijerovu izjavu kako je “bizarno” to što je za prijetnje ministrici Tramišak doznao iz medija, Čačić kaže kako je bizaran način na koji je cijela ta priča “zafrejmana”.

“Nisam to baš pratio, taj azil u Bruxellessu. Naravno da je to rekla u afektu. Ta priča je na taj način bizarna, da imaš ministra koji kaže da će tražiti azil. Očito ona nije primarno političar, da ima i minimalno utakmica, nakon što nešto nije dala u javnost nego vjerojatno rekla u internom krugu, očito ne bez unutar HDZ-ovih frakcija i struja kojima se ona odupire… To je došlo u medije, ona to nije dala. Da je imala ikakvog iskustva, nakon pitanja je trebala reći da će o tome govoriti na mjerodavnim mjestima, a da to nije danas i ovdje… Ovo je jedno nesnalaženje, ali to moraju riješiti premijer i ministrica”, kaže.

“Rekao sam premijeru mišljenje o svim ministrima, o malo njih ovako kao o Tramišak.”

Reformisti ni u kojem slučaju ne bi tražili smjenu ministrice Tramišak, a u Vladi ima i ministara za kojima sigurno ne bi žalili. Jedan od njih je ministar Banožić, a ima još takvih, kaže Čačić.

