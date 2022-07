Radić: Radimo, štedimo, gradske usluge nisu poskupjele

Podijeli:







Izvor: N1

Naša Iva Puljić Šego razgovarala je u Osijeku s osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem.

“Zadovoljan sam onim što smo učinili kao tim. Pokrenuli smo puno projekata, nije se toliko ulagalo u grad unatrag 30 godina”, kaže Radić o prvoj godini svog mantata i najavljuje da isti tempo planira zadržati i u narednim godinama.

Obnova pješačkog mosta, bazena, dravske obale… Brojni su projekti na kojima se radi. “Pješački most morao je biti obnovljen”, kaže Radić, “jer je bila narušena statika i most je bio opasan, a radovi na obnovi mosta završeni su prije ugovorenog roka”.

Na pitanje o štednji energenata koju preporučuje i EK, Radić kaže kako su u Osijeku već počeli sa štednjom. “Kao nijedan drugi grad, ni Osijek nije imun na ove stvari. Odmah smo izdali preporuke cijelom gradskom sustavu, dali smo konkretne preporuke kojih se mora držati. Ustanovili smo da hlađenje za jedan stupanj manje dovodi do 15 posto uštede energenata, a to je sto tisuća kuna mjesečno. To je lijepa ušteda, krenuli smo s time na vrijeme. Grad Osijek nijednu svoju uslugu nije poskupiio, ni vodu ni struju ni vrtić ni prijevoz”, zaključuje Radić.

