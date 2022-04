Račan: Da ja odlučujem, ne bih pomilovao Mustača i Perkovića

Podijeli:







Član Predsjedništva SDP-a Ivan Račan govorio je o stanju u stranci, odnosu SDP-a prema predsjedniku RH Zoranu Milanoviću te sukobu premijera i predsjednika RH.

“Milan Kučan je danas na komemoraciji jako dobro govorio o tome kako vrijeme u kojem se danas nalazimo nije ono o kojem su on i moj otac razgovarali i u način na koji su postavljali politiku. Ukupno vrijeme u kojem se tražila suradnja kroz kraj hladnog rata i povezivanje s Rusijom, a danas je otišlo u drugu krajnost. Imamo Zapad protiv Rusije, grubi rat u Ukrajini, jedan nemir. A sama Europa nije ostvarila ideale o kojima su i oni sanjali. Ima previše problema i nije se dosegnula razina koju su očekivali”, kazao je Račan.

Potvrdio je da je današnja politika postala prizemnija, puna niskih strasti i vrijeđanja.

“SDP-u je za vrijeme Zorana Milanovića on bio naprosto jedna dovoljna slika prema van, a onda to nije stvaralo potrebu za stvaranjem struktura stranke. Mi sada to ponovno izgrađujemo. Nije lagano, ali okupljamo nove ljude”, kazao je Račan.

Rekao je i da je Alka Vuica naprosto odlučila pristupiti SDP-u, te da se tu ne radi o akviziciji. Dodao je da će ona svakako imati mjesta u Savjetu za kulturu.

“Svaka stranka ima neki svoj put i prolazi kroz neke svoje faze, pa čak i raskole. Da, SDP je to proživljavao i ranije. Međutim, ovo je trenutak kada je SDP bio nominalno vrlo jaka stranka nakon čega je ipak bio neuspjeh i tražio se novi put”, rekao je Račan.

Otkrio je da među Socijaldemokratima, Klubom zastupnika sastavljenog od članova koji su izbačeni ili su sami napustili SDP, ima više prijatelja.

“Smatram da je jedan broj ljudi završio tamo nesretno, do toga nije trebalo doći, što našom, što njihovom krivicom. Ne doživljavam ih kao konkurenciju”, kazao je, ističući da za neke sigurno ima mjesta da se vrate, a možda i za većinu.

Milanović nije lider oporbe

Račan smatra da predsjednik nije i ne može biti lider oporbe, a ne osjeća niti prijetnju da će im oduzeti prostor.

“Ne bih rekao da se nameće kao lider oporbe jer bi to bio nonsens. Ne može predsjednik RH biti lider oporbe. Ali se slažem da on zauzima ogroman dio javnog prostora. On ima vrlo zapaljiv, interesantan karakter, sposobnost da govori i da ljudi to zapaze. Mislim da se brkaju pojmovi kada ga se povezuje s oporbom jer on se ponaša onako kako je rekao da će se ponašati kao predsjednik RH”, rekao je Račan.

Ne vjeruje da Milanović ima ambicije ponovno se vraćati u političku borbu.

“Osobno imam problema s njegovim stilom i s tim izričajem. Preagresivan mi je. Međutim, on ima pravo na svoj stil”, kazao je Račan pa dodao da u pravilu niti sa sadržajem nema problema.

Katastrofa je što nema suradnje s Vladom

“Svi mi imamo priliku vidjeti kako se države bore za svoje nacionalne interese. Poboljšanje statusa Hrvata u BiH je naš nacionalni interes”, rekao je Račan, odgovarajući na pitanje o potezu Milanovića.

Ipak, ističe da bi Milanović svoje incijative trebao gurati u suradnji s Vladom.

“Druge države se brutalno grubo bore za svoje interese, a onda se po prvi puta pokušava u jednoj kompleksnoj globalnoj situaciji nešto što je naš interes. Naš interes je da BiH bude bolja država i bolje se razvija. To će i nama pomoći. Jedini problem koji tu vidim je to što je njegovo soliranje i nije to dogovorio s Vladom. To bi tada bilo puno bolje i efikasnije. Odnosa nema i to je katastrofa, to je loše za sve”, kazao je Račan.

Rekao je da nije u potpunosti shvatio što je Milanović rekao za njega kada ga je spomenuo u kontekstu djece udbaša kada je rekao da je on sin predsjednika partije kojeg je čuvala UDBA i da šuti sada.

To ga je pitanje ujedno asociralo i na jednu anegdotu:

“U trenutku u kojem moj otac postaje predsjednik partije, zbog sukoba u službama te bivše države, on dobiva zaštitu tako da čovjek stoji pred ulazom u zgradu svaki dan osam sati. Jedno jutro on izlazi van, ali auta nema. Iako je bio čuvan, automobil je ukraden.”

Vezano uz UDBA-u još je kazao:

“Osjećam ili mislim da u Hrvatskoj postoji prevelika mistifikacija onoga što je bilo loše u Jugoslaviji, između ostalog i UDBA-e. Jedan dio ljudi je doživio veliku nepravdu i teško je stradao u bivšem sustavu. Jedan broj nevinih je čak i ubijen. To ne treba biti predmet rasprave nego treba biti predmet nacionalnog pomiranje, trebamo to prihvatiti.”

Račan na mjestu Milanovića ne bi pomilovao Mustača i Perkovića.

“Da ja o tome odlučujem, ja bih se držao onoga što je rekao prije mandata – da neće koristiti institut pomilovanja”, rekao je.

