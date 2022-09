Podijeli:







Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Newsroomu je komentirala rusku aneksiju okupiranih područja u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je Rusiji pripojio Luhansk, Donjeck, oblasti Herson i Zaporižje, a Europska unija je poručila neće priznati aneksiju.

“Ovo što su Rusi organizirali u četiri ukrajinske regiji odbijam gledati i zvati u bilo kojoj formi referendumom ili kvazi referendumom. To je pervezni oblik etničkog čišćenja i to tako trebamo zvati”, kazala je Pusić, dodajući da tamo nitko nije mogao slobodno glasati.

Ističe da su ruski vojnici sirote starice u tim regijama tjerali da zaokružuju da “oni koji su ih dosad silovali, ubijali, mučili – da sad povrh svega toga kažu da će se upravo njima dobrovoljno pridružiti”.

“Pervezni oblik etničkog čišćenja”

“U toj politici identiteta možda najperveznije što smo dosad vidjeli jer etničko čišćenje ima jedan benigni naziv, a zapravo je jedna užasna stvar koja je obično povezana s najgorim zločinima koje su Putinove snage počinile u Ukrajini”, istaknula je Pusić.

Naglasila da je ovo što se dogodilo u ove četiri regije nova razina etničkog čišćenja. Putin je ranije poručio da će se napad na pripojene regije smatrati napadom na Rusiju pa se postavlja pitanje hoće li takve napade iskoristiti za pokretanje nuklearnog rata.

“To nije Rusija, to je Ukrajina. Ovo je jedno peti put da Putin ili Medvedev prijete nuklearnim oružjem i nuklearnim ratom, i puno prije, i prije invazije je Putin krenuo tim prijetiti”, rekla je.

“Putinova agresija upropastila kineske planove”

Osvrnula se na suradnju između Kine i Rusije, navodeći da je Putinova invazija poremetila planove kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

“Mislim da je Kini tog ludovanja dosta. Kina ima određeno savezništvo, ali Kina je uložila mnogo novaca i godina u projekt ‘Put svile’, trgovinsko povezivanje s Europom, i drugi projekt ‘Inicijativa 17+1’, još jedan trgovinsko-ekonomski model. Oba ta projekta su bitno vezana za Ukrajinu jer svi ti putevi prolaze kroz Ukrajinu i ona je ključna za taj novi kineski pristup i otvranje prema Aziji i Europi”, kazala je Pusić i dodala:

“I to je Putinova agresija na Ukrajinu zapravo upropastila. Vidjelo se u Putinovim reakcijama nakon razgovora s kineskim predsjednikom da mu je ovaj rekao nešto oštro. On će sada pokušati pregovarati o miru. Ovaj mu je vjerojatno rekao da završi to kako god zna, što prije. On (Putin) mora spasiti obraz pred svojim krugom i potencijalnim konkurentima u Rusiji i to će pokušati učiniti tako da će reći da je donio još teritorija Rusiji i da su time postigli ono što su željeli i da nema razloga za dalje ratovanje. Mislim da je to razlog za ovu paradu, ovaj cijeli cirkus.”

Ona ističe da se trajni mir između Ukrajine i Rusije neće dogoditi dok Ukrajina ne povrati okupirana područja.

Ukrajina je danas i službeno podnijela zahtjev za članstvo u NATO savezu. Pusić smatra da to članstvo neće biti uskoro odobreno jer nikad nijedna zemlja u ratu nije primljena tada u savez i da bi to značilo da su sve NATO članice u ratu s Rusijom.

“Na to pozitivan odgovor neće brzo doći jer članice NATO-a smatraju napad na jednu zemlju napadom na sve i ulazak Ukrajine u NATO u ovom trenutku bi značilo da smo faktički svi u ratu s Rusijom. To se neće dogoditi jer zato ne postoji slaganje u NATO-u”, navela je Pusić.

Dodaje da su članice NATO saveza aktivne u pogledu pružanja pomoći Ukrajini u ovom ratu. Ponovno se osvrnula na aneksiju ukrajinskog teritorija, navodeći da europski lideri to ne priznaju.

“Čini se da ni Vučić ne priznaje ovu rusku aneksiju”

“Nitko ne priznaje ovu aneksiju, čini se čak ni predsjednik Vučić tako da je to jedan pokušaj da se sačuva obvraz pred vlastitim suradnicima i političkom elitom koja je vrlo okrutna”, kazala je.

Komentirala je i je li ovo početak kraja Putina u Rusiji. “Smatram da je ovo početak kraja Putinoviog režima. Napravio je dvije greške. Jedna je mobilizacija.”

Navodi da u Rusiji ima ljudi koji su se pobunili protiv rata koji su ili mrtvi ili u zatvoru ili su u izbjeglištvu. “Ali, ovi ljudi koji sada bježe su počeli bježati kad je mobilizacija došla do njih.”

Osvrnula se i na probleme sa plinovodom Sjeverni tok. “To je takva vrsta diverzije u kojoj se sigurno sudjelovala neka država, a koja – to ćemo vidjeti.”

Komentirala je i ulazak Srbije u EU. “To je zemlja koha pripada Europi i mora pripadati Europi. Srbiju treba okružiti uspjehom. Druge zemlje – Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Albanija su zemlje koje mogu i trebaju napredovati na svom europskom putu.”

