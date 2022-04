Podijeli:







Izvor: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je u Dnevniku te je govorila o izborima u Francuskoj, ali i kako je rat u Ukrajini utjecao na njih.

Za početak je rekla kako se Marine Le Pen po anketama Emmanuelu Macronu približila na 5 postotnih poena, ali i da je činjnica da su svi drugi kandidati, osim Macrona, puno dulje vodili kampanju.

“On je bio uključen i u diplomaciju u pokušaju sprječavanja rata. On je jedan od rijetkih svjetskih lidera s kojim je Putin pristao razgovoarati. Nije uspio, ali iskreno rečeno spriječiti rat nako što je Putin nagomilao 150.000 svojih vojnika na ukrajinske granice je bilo iluzorno, a i mislim da čak i u najgorim situacijama neki kanal komunikacije mora postojati. Kao što znamo svaki, i najgori rat, završava diplomacijom i mora postajati netko tko će biti u stanju razgovarati i Macron se pokazao da je ta osoba.

Radeći taj posao očito je donekle podcijenio važnost kampanje, iako po svemu se može reći da je njegov prvi mandat bio uspješan. Recimo jedan pokazatelj, na prvom ili drugom mjestu, ovisno o anketama, pred prošle izbore je kao glavna tema za Francuze bila nezaposlenost. Danas ta tema nije ni u prvih deset, dakle to pitanje je riješio. Jako je pojačao financiranje obrazovanja, naročito predškolskog i osnovnog. Ali predškolsko je besplatno i obavezno od treće godine, to je nešto što zaista utječe na karakter društva, to možda najveći utjecaj ima”, rekla je.

Ističe i kako je Le Pen oduvijek bila jaka ekstremna desnica, ali da ju nekoliko stvari drži na političkom životu.

“Ona je ekstremna desnica, ona je financirana od Putina, u Europskom parlamentu su je čak zvali Madamme Putin, međutim sada se od toga distancirala. Na francuskoj političkoj sceni se pojavio i Eric Zemmour koji je zaista redikulozna desnica i čini se da joj je to pomoglo, malo se približila na sredinu, malo je ublažila desničarsku retoriku”, veli.

Rekla je i da je pitanje tko je Zemmoura uključio, ako ga je taktički uključio te da je njegova pojava mogla i negativno utjecati na Le Pen, koja je ipak uspjela zahvatiti i dio centra.

“Vjerojatno će Le Pen i Macron biti u drugom krugu”

“Nešto što je Macron rekao da će učiniti je da da će promijeniti lice francuske politike i to je učinio, oni koji su prije Macrona bili na čelu Francuske su gotovo potpuno nestali i negdje sam pročitala da će kandidatkinje lijevog i desnog centra zajedno imati 11%. Međutim, ta činjeica je ojačala ekstreme i lijevi i desni ekstrem i Le Pen je gotovo potpuno potisnula iz svog govora ove agresivne, ksenofobične, islamofobične teme koje su za nju bile karakteristične i počela se baviti politikom svakodnevice. To ju je dogoduralo do ovdje i vjerojatno je da će ona i Macron biti u drugom krugu. Ovi izbori su bitni za Francusku, a još su važniji za nas, odnosno za Europu”, objašnjava.

Objasnila je i zašto bi bilo loše da Francuska odabere Le Pen.

“Francuska koja bi izabrala desničarku poput Le Pen, financiranu, dokazano od Putina, njezina stranka i danas otplaćuje formalni kredit koji su dobili od Putina, odnosno od Rusije, bilo strašno opasno za Europu. Jer, objektivno govoreći, s odlaskom Velike Britanije, Njemačka i Francuska su jako važne za EU i daju ton. Macron je izrazito proeuropski orijentiran. Čak je i snažnije proeuropski orijentiran od Markel. Le Pen je nešto sasvim drugo, ona je puno orbanističnija, sličnija tom ksenofobičnom modelu”.

