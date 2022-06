Podijeli:







Izvor: N1

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić bila je gošća N1 Studija uživo. Komentirala je odlazak predsjednika Milanovića na summit NATO-a u Madridu, kao i tursko popuštanje oko ulaska Finske i Švedske u NATO.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da su predsjedniku Milanoviću pripremljene bilješke za summit NATO-a, a Pusić kaže da je standardna procedura da stručna službe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova priprema te bilješke.

“Predsjednik koristi te bilješke ako ih smatra potrebnim. Svakako nije normalno i malo mi je bilo neugodno kad sam pročitala da premijer kaže da oni ne znaju što će predsjednik reći u Madridu na summitu NATO-a. To zaista ostavlja jako loš dojam ako netko prati Hrvatsku i hrvatsku vanjsku politiku”, smatra ona.

Predsjednik Milanović je, po mišljenju Pusić, imao jedan ispad vezano uz ulazak Finske i Švedske.

“Prateći iz medija čini mi se da znam što će reći u Madridu. On je već nekoliko puta ponovio da se on neće u Madridu suprotstaviti ulasku Finske i Švedske. Hoće li izazvati neki incident to nitko ne zna, ali po onome što se moglo zaključiti u zadnjih desetak dana jest da se neće suprotstaviti ulasku Finske i Švedske u NATO”, kazala je.

Tursko popuštanje oko ulaska Finske i Švedske u NATO

Turski predsjednik u utorak je ipak popustio i pristao da Švedska i Finska postanu članice NATO saveza.

Turska se, smatra Pusić, defacto povukla. “Ono što su koncesije Švedske jest prestanak zabrane izvoza oružja i visoke tehnologije u Tursku. Ako ste u istom vojnom savezu, to samo od sebe prestaje. Što se tiče kurdskih aktivista, mislim da je to samo jedna vrsta spašavanja obraza. Ne vidim da će Švedska izručiti ijednog Kurda Turskoj. To je uključeno da se Erdoganu da izlaz iz onoga što je rekao”, govori.

“I finska i švedska premijerka, kao i glavni tajnik NATO-a razgovarali su s predsjednikom Milanovićem, oni znaju što će predsjednik reći i ne vidim da su uzrujani”, dodaje.

Govoreći o traženju Turske da Švedska izruči kurdske izbjeglice, Pusić smatra da je Turska prekoračila ono što je trebalo.

“Turska je na neki način kompromitirala svoj položaj. Jedno je ukidanje embarga na izvoz oružja Turskoj. Ulaskom u savez logično je da to samo po sebi dolazi na red i postaje pravilo. Drugo je preispitivanje statusa nekih od kurdskih izbjeglica u Švedskoj. S obzirom na švedske standarde u zaštiti ljudskih prava, sumnjam da će itko biti izručen Turskoj”, rekla je bivša ministrica.

