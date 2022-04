Pusić: Autokratski lideri okreću se istoku, a građani im bježe na zapad

Podijeli:







Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić za N1 Newsroom analizirala je izbore u Mađarskoj i Srbiji.

Napomenula je da su izbori u Srbiji i Mađarskoj, koji su održani proteklog vikenda, za nas relevantni jer se radi o neposrednom susjedstvu.

“I u Srbiji i u Mađarskoj pobijedili su dosadašnji predsjednici. Vrlo su neobični izbori u Srbiji. Jučer navečer nakon zatvaranja birališta. Njihova izborna komisija obratila se javnosti oko 21 sati i nakon toga obavijestila da se neće više javljati s rezultatima do danas u 20. Naravno, istog trenutka su krenule špekulacije zašto ne rade svoj posao”, kazala je Pusić, ističući da je još problematičnije bilo kada je Aleksandar Vučić objavio rezultate.

“Nakon toga na konferenciji za medije pojavio se sam kandidat na izborima – Aleksandar Vučić – i objavio rezultate kako ih on vidi ili procjenjuje i još naglasio da se te brojke neće bitno mijenjati. To je u najmanju ruku bizarno. To je izazvalo špekulacije u pravcu toga da su Vučić i njegova stranka izgubili izbore u Beogradu, odnosno da nisu uspjeli niti s Dačićem dobiti većinu. Po onome što se danas vidi, čini se da to je tako i da se ovih 24 sata koristi kako bi se pronašli neki koalicijski partneri koji bi im činili većinu”, kazala je Pusić.

Smatra da su ti izbori s puno pogrešaka i poteškoća.

“A naročito činjenica da jedan od kandidata objavljuje rezultate. To pokazuje da Izborna komisija sluša, a ne obaviještava”, dodala je.

“Mađarsku treba sankcionirati”

Rekla je i da Mađarska ima slične probleme s demokratskom procedurom.

“Čak mi se čini da je Viktor Orban puno nedvosmislenije uz Vladimira Putina, nego što je to Vučić”, rekla je Pusić.

Kazala je da se i u Srbiji i u Mađarskoj mogu održati izbori, samim time se može nešto i promijeniti, ali teško.

“Nitko od nas nije Skandinavija, a naročito zemlje koje imaju autokrate na vlasti godinama”, ocijenila je.

Ističe da Mađarska jest članica Europske unije, ali da potkopava EU i za to bi trebala snositi sankcije.

“Autokratski lideri u istočnoj Europi se sve više okreću na istok, a njihovi građani emigriraju sve više na Zapad. To je fenomen vrijedan zapažanja”, kazala je Pusić, pa dodala:

“Mađarska je duboko zaglibila u autokraciju. Po mom mišljenju se ne može zvati demokratskom zemljom.”

Upitana koliko je ostvariva opcija izbacivanja Mađarske iz EU, Pusić je odgovorila:

“Teško je, ali moguće je. Europa je bila inertna i nije reagirala na mnoge sigurne znake ove katastrofe kojoj smo danas svjedoci, u prvom redu u Ukrajini. Ako ne pomognemo da Ukrajina pobijedi, to sigurno neće biti zadnja Putinova stanica. Europa se dala navući na ruske energente toliko da se gotovo ne može snaći u ovoj situaciji. Nakon aneksije Krima uvela je sankcije koje Rusija nije niti primjetila. Kada je uvela sankcije nakon 24. veljače, to je bio trenutak preokreta u Europi. Europa je shvatila da je i njezina egzistencija u pitanju. Mislim da je to u ovoj tragediji dobro”, poručila je Pusić.

