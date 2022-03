Pupovac ostaje uz Plenkovića: Rekonstrukcija zajednički interes partnera

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Milorad Pupovac komentirao je skora rekonstrukciju Vlade. Predsjednik SDSS-a kaže kako prvi čovjek Vlade ima mandat provesti rekonstrukciju. Iz odgovora koje je Pupovac danas dao novinarima, da se iščitati da će njegova stranka nastaviti podržavati Vladu i u slučaju smjene potpredsjednika Borisa Miloševića.

“Rekonstrukcija je zajednički interes koalicijskih partnera”, kaže Pupovac.

Na pitanje je li mu žao što odmah nije predložio profesoricu Snježanu Vasiljević, o kojoj se spekulira da bi na mjestu potpredsjednika Vlade mogla zamijeniti Borisa Miloševića u slučaju smjene, Pupovac odgovara: “Neobično vam je pitanje, zašto bi mi bilo žao što je predložen Milošević? Čime je Milošević do ovog slučaja uradio bilo što zbog čega bi mi trebalo biti žao, čemu ta presumpcija?”

Upitan ima li možda novog kandidata, Pupovac kaže kako “nije došao odgovarati na hipotetička pitanja”.

“Niste me dugo vidjeli, vidjet ćete me ponovno, ali na hipotetička pitanja ne odgovaram. Sve sam rekao”, poručio je Pupovac.

SDSS-u je interesu rekonstrukcija Vlade, kaže, a o tome bi li Miloševiću bilo lakše kad bi otišao iz Vlade, Pupovac kaže: “Kako je Miloševiću i o tome što je najbolje, ne odgovaram, znam da mu nije jednostavno.”

“Nije veliki gubitak što tjednima nije pred kamerama, on radi svoj posao, a vi radite svoj i sigurno vam ne manjka sugovornika”, kaže na daljnja pitanja.

“Milošević je častan čovjek”

“Kao što sam više puta rekao, na nama je da održimo stabilnost koalicije. Bez obzira što to znači za nas i za Miloševića. On ima našu punu podršku za ono što radi, on je častan čovjek, to će i dokazati”, jasan je Pupovac.

Na pitanje je li razgovarao nasamo s Plenkovićem o mogućim scenarijima, Pupovac kaže kako će “pustiti da on osmisli scenarij”.

“Mi imamo redovite koalicijske sastanke i konzultacije kao partneri”, kaže Pupovac.

