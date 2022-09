Podijeli:







Izvor: N1

Nakon četverogodišnje stanke, Hrvoje Zekanović i Milorad Pupovac ponovno su koalicijski partneri.

Surađivali su njih dvojica u okviru parlamentarne većine do proljeća 2018., kada je Zekanović, ogorčen ideološkim profilom Vlade Andreja Plenkovića, prešao u oporbu. Uslijedilo je razdoblje u kojem se Zekanović prometnuo u nemilosrdnog kritičara Vlade, s ponosom se hvalio »ja sam prvi izgovorio hrvatsko-srpska trgovačka koalicija«, piše Novi list.

Premijer je nerijetko upozoravao da se taj izraz nalazi u samom korijenu mržnje prema njegovoj Vladi, koja je radikalizirala društvo i dovela čak do oružanog napada na Banske dvore. Zekanović se dugo uopće nije obazirao na te Plenkovićeve tvrdnje i svom se žestinom u Saboru obračunavao s njim i Pupovcem. Jednom je tako, zato što ga je predsjednik SDSS-a nazvao »neiživljenim pederom«, izjavio da mu je žao što Pupovac nije 1995. na traktoru napustio Hrvatsku. Međutim, Zekanović se ovog ljeta odlučio pridružiti koaliciji koju je krstio hrvatsko-srpskom i trgovačkom i time je odustao od kovanice koja je toliko smetala predsjedniku Vlade. Pupovac je, naravno, zadovoljan zbog toga.

Politička podjela

“Dobro je da se ta priča, za koju nije bilo mjesta niti prije nekoliko godina, više ne vrti po Saboru. Ne mogu reći da razumijem što je sve kolega Zekanović shvatio, ali pretpostavljam da je shvatio da ono što je on ranije govorio nije ni glavno ni sporedno obilježje naše koalicije. Svakakvih je zaokreta bilo u hrvatskoj politici, ovaj Zekanovićev ipak nije najdramatičniji”, rekao je Novom listu predsjednik SDSS-a. On, inače, podsjeća da je Hrvatsko-srpska koalicija, politički savez u Austro-Ugarskoj s početka 20. stoljeća, »jedna od boljih sastavnica povijesti između Hrvata i Srba«.

Zekanović se, pak, buni protiv svođenja kompletnog njegovog političkog angažmana na termin po kojem je postao poznat. Njegova je konstanta, naglašava, čvrsto zalaganje za konzervativne društvene vrijednosti, kojih se, kaže, neće odreći.

“Kao prvo, ja u životu s Pupovcem nisam prozborio ni dvije riječi. Nisam ni sada s njim razgovarao ni o kakvom koalicijskom sporazumu niti sam upoznat s onim što Pupovac trenutačno radi. Ja ne podržavam Pupovca nego Vladu Andreja Plenkovića s Pupovcem. Drugo, 2022. nije 2018., tko to ne shvaća ne bi se trebao baviti politikom. Sve je danas drugačije. Problemi s kojima se hrvatska država suočavala prije četiri godine, bili su bitno različiti od aktualnih. U politici je, kao i u ljubavi, puno toga dopušteno, naročito ako su se okolnosti temeljito promijenile. Sada je ključna politička podjela na razumne i ravnozemljaše, slučaj je to svugdje u svijetu”, uvjeren je Zekanović, koji tako sebe i predsjednika SDSS-a svrstava na stranu razuma, kontra opoziciji.

Povratnik u redove HDZ-ove koalicije negoduje zato što se ovih dana javno toliko propituje njegove motive. Žali se da za njega ne vrijede kriteriji kao za brojne druge hrvatske političare.

Dvostruka mjerila

“Nitko od važnih ljudi iz HDZ-a nije me nagovarao da ih podržim. Nije njima krivo što sam upravo to odlučio, dapače, ali činjenica je da me nisu nagovarali. Mediji će se svejedno još tjednima truditi da me na svaki način difamiraju, prikažu me kao čovjeka koji je pogriješio. Nisam pogriješio, samo sam napravio ono što je logično i pametno, u uvjetima kakvi jesu priključio sam se vladajućoj većini i pritom nisam nevjerodostojan. Bilo to ravnozemljašima i takozvanim progresivcima pravo ili krivo, odabrao sam stabilnost i razum, a ne bezidejnost i populizam. Volio bih da se ovakvim intenzitetom kao o meni svakodnevno govori i, primjerice, da je Miro Bulj nekad bio član HDZ-a, da je Božo Petrov bio u zagrljaju Andreja Plenkovića dok ga premijer nije potjerao, da su Domovinski pokret i Most u koaliciji sa SDSS-om u Šibensko-kninskoj županiji… Prisutna su dvostruka mjerila, opozicija i mediji isključivo se bave mojom zdravorazumskom odlukom da pojačam parlamentarnu većinu”, zaključuje Zekanović.

On, dakle, više neće u Saboru biti Pupovčev politički protivnik.

“Hvala Bogu, ne bojim se da takvih nije ostalo u parlamentu”, kaže predsjednik SDSS-a.

Pavliček: Ukazivat ćemo na prevelik utjecaj SDSS-a

Lider Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček poručuje da će oni sigurno »nastaviti ukazivati na preveliki utjecaj Pupovca i SDSS-a u Hrvatskoj«.

“Zekanović si ovim potezom pokušava osigurati zastupnički mandat u idućem sazivu Sabora, u tom cilju se i odrekao tog svog slogana hrvatsko-srpska trgovačka koalicija. Ja ga nisam previše koristio, ali naravno da ćemo podsjećati birače da je na vlasti neprincipijelna koalicija, u kojoj HDZ šuti na ono što govore ljudi iz SDSS-a, izjednačavajući krivnju za rat između Hrvata i Srba. Kad god Milorad Pupovac ili netko drugi iz SDSS-a ode u Srbiju na žalovanje zbog Oluje, mi ćemo na to glasno reagirati”, ističe Pavliček, piše Novi list.

