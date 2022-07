Pupovac: Nije se smjelo dogoditi da Vučić ne može doći u posjet Jasenovcu

Podijeli:







Izvor: N1/Zoran Pehar

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS Milorad Pupovac obratio se javnosti na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Povod konferencije je jutros objavljena informacija o tome da Vlada RH nije dopustila dolazak Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, u privatni posjet Spomen području Jasenovac.

“Prvo što želim reći je da do ovakve situacije i ovakvog odlučivanja nije smijelo doći. Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Republike Srbije ne može doći u posjet Jasenovcu. Nije se smjelo dogoditi da se traže alternativni načini kako bi se moglo osigurati da se taj dolazak osigura i da prođe u redu. Posebno se nije smjelo dogoditi jer je već dvaput u posljednjih godinu dana postojala komunikacija o datumima kada bi se to moglo dogoditi pa su se strane sporazumijele i odgodile. Ovaj put je ta komunikacija izostala. Ovaj put je moj napor da se ta komunikacija osigura propao. I to je ozbiljan problem. Ovo nije mala stvar, nije mali povod i nije povod odlaska na neku ne znam kakvu priliku. To je osjetljivo, traumatično, bolno pitanje u odnosima između Hrvata i Srba. Iz tog razloga se plašimo da zbog ovoga iovako loši odnosi mogu biti dodatno pogoršani”, rekao je Pupovac.

Dodaje da ovo pokazuje odsustvo želje da se ovakve okolnosti ne događaju i da se suradnja unaprijedi.

“Jasenovac je mjesto za iskazivanje pijeteta prema strašnom zločinu i jednako strašnom broju žrtava. Jasenovac je mjesto gdje se potrvđuje i pokazuje priznavanje tih žrtava. I Jasenovac je mjesto gdje se gradi pomirenje, naročito između Hrvata i Srba. To je naš stav. Ovo što se dogodilo ovih dana nosi u sebi elementi nedovoljne svijesti što je Jasenovac i što bi trebao biti i nedovoljnog slušanja nas koji smo tome posvećeni”, kazao je Pupovac.

“Nadam se da nakon ovoga, sve ono što je do određene mjere bilo posloženo kao progresivan iskorak u odnosima Srbije i Hrvatskoj u pravima manjina neće biti potrgano. A slonova je mnogo”, dodao je.

Pozvao je sve da spriječe daljnju eskalaciju i da “udahnu duboko prije nego što krenu u bilo koji verbalni ili politički korak koji može teško narušiti ionako narušene odnose i pozivam sve da se, u što kraćem mogućem roku, posvete komunikacije i da slušaju one koji su dobre vjere i volje”.

“Nadam se da će se stvoriti pretpostavke da se posjet ovako kako je bilo planiran ili kako drugačije ostvari i nadam se da će odnosi Hrvatske i Srbije nakon ovog iskustva koje doista jest riskantno i opasno po ionako loše odnose, da se to može promijeniti i unaprijediti”, rekao je Pupovac.

“Znam da ću i nakon ovoga biti predmet obijesnih napada”

“Ovo za mene nije svakodnevna presica. Ja nisam jedan od hrvatskih političara koji mogu odgovarati na 158 pitanja, pogotovo ne ovim povodom i s ovom temu. Zašto je ovdje izostala komunikacija, ne znam. Vidio sam rizike koje to nosi i izložio sam se, ne prvi put. I znam da ću i nakon ovoga biti predmet obijesnih napada nekih ljudi s ove i one strane. Ali tako je s onima koji se kreću između dvije vatre”, rekao je novinarima.

“Ja sam državni dužnosnik, ja nisam čovjek s ulice. I nisam od jučer u građenju hrvatsko-srpskih odnosa. Ja nisam bio ovlaštenik ničiji. Ali kad sam bio obaviješten, smatrao sam svojom dužnošću, nakon što sam debelo promislio znajući u čemu to može završiti, da pokušam spriječiti da se dogodi loše. Dogodilo se loše, a moglo se dogoditi još i gore”, odgovorio je na pitanje o svojoj ulozi u ovom događaju.

Je li to politička provokacija kao što je rekao Gordan Grlić Radman?

“Ja to ne znam, ja tog uvida nemam. Ne znam zašto baš sada i kako je odluka donesena. Dolazak predsjednika Srbije u Jasenovac ne bi smio biti provokacija. Ako je stanje odnosa takvo da se to može gledati kao provokacija, onda je problem stanje odnosa”, rekao je Pupovac.

Pupovac je unaprijed rekao da će odgovarati samo na dva pitanja i nakon ta dva pitanja presica je prekinuta.

