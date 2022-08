Puno stočara odustaje od posla: Preveliki su troškovi, jednostavno se ne isplati

Podijeli:







Domaće krave mirno pasu dok se njihovi vlasnici polako znoje. Pripreme za zimu su počele, a cijene energenata rastu. Mali proizvođači traže od države smanjenje PDV-a, u protivnom, kažu, sirevi neće stići do kupaca.

“Električna energija je dosta velika stavka naravno da je i gorivo poskupilo i gorivo itd. Sve se odražava na cijenu sira, mi smo isli s cijenom gore, što jos nije dostatno, a PDV je veliki – 25% na sir. Kad bi PDV bio manji, ipak bi i cijena sira mogla biti manja….

Stado od 15 krava u prosjeku dnevno može proizvesti 250 litara mlijeka. I za to je potrebna dodatna ishrana. Uz veće cijene energenata suša je ostavila i svoje posljedice, prinosi su manji, a cijena veća”, rekao je Milan Miščević, vlasnik OPG-a u Josipdolu.

“50 kg kukurza je bilo 50, sad je 150 kuna. To će biti na jesen bit ce još više… Sada je otišlo duplo gore. Svi su u problemima, bilo većim ili manjim, sve je pitanje do kad će čovjek to moći podnijeti. Neće mu biti prioritet kupiti sir nego nešto drugo”, kazao je Miščević.

Među stočarima je i Božidar iz Lukovdola, a njegovo stado od 60 ovaca s janjcima vjerno ga prati. Nada se da će im uspjeti osigurati mirnu zimu.

“Bilo je dosta problema sa sijenom. Kosilo se jako puno, a duplo manje je bilo sijena – treba mi 15 tona sijena da bi to prezivilo preko zime… Katastrofa. Plavi dizel je prošle godine bio tri i nešto kune, a sada je 10 skoro”, rekao je stočar Božidar Žutek.

Troškovi su sve veći, a za razliku od mliječnih proizvoda – cijenu janjetine ne prati rast.

“Puno njih odustaje, sve više zatvara… Preveliki su troškovi. Da, preveliki su troškovi, jednostavno se ne isplati, a cijena janjetine je premala da bi se sve to skupa pokrilo”, rekao je Božidar Žutek.

Nakon velike suše u Primorsko goranskoj županiji prinosi ratarskih kultura su do 40 posto manji nego lani. Županija nudi slamku spasa poljoprivrednicima i stočarima s fondom od 400 tisuća kuna.

“Kod nas se to pogotovo reflektira na malo stočarske proizvodnje koje imamo kojima ti prinosi služe za hranu stočarima koji još to malo stoke imaju… Bez obzira što nismo klasična poljoprivredna županija, za ono malo poljoprivrednika što imamo, mislim da trebamo poduzeti sve da ih podržimo i spasimo”, rekao je župan Primorsko- goranske županije Zlatko Komadina.

Uz proglašnjenje elementarne nepogode od suše i energetsku krizu ni budućnost poljoprivrednika nije bajna. Dok cijene rastu, domaće proizvodnje moglo bi biti sve manje.

