Punica Joška ipak se neće baciti s Pelješkog mosta, Zet: Uzdam se u dragog Boga

Podijeli:







Izvor: N1

Joška Parmać i Daniel Džono, zet i punica koja se zbog oklade trebala baciti s Pelješkog mosta u Dnevniku su javnosti poručili da do toga ipak - neće doći.

“Uvjeti nisu ispunjeni za moje bacanje s mosta. One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum smo se dogovorili da ćemo se baciti. Pošto se to nije ispunilo, uključila se Europa, izgradila most i zbog toga ništa od skoka, na žalost mog zeta Danijela.

VEZANE VIJESTI Pelješki most spreman za otvorenje, ali neki radovi i dalje nisu obavljeni Plenković: Nije istina da na otvaranje Pelješkog mosta nisu pozvani branitelji

Njen zet Danijel ne prihvaća njeno objašnjenje.

“Ovaj most meni je trebao promijeniti život, a on ostaje isti. Uzdam se u dragog Boga”, rekao je.

Naravno da nam ovaj most puno znači. Nema nitko u Hrvatskoj da nije sretan”, rekao je.

“Ja taj most ne lajkam, ja ga zapravo uopće ne gledam”, rekao je Danijel.

Doći će ipak, kako kaže, na feštu.

“Nisam baš od janjetine, ali doći ću na feštu”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.