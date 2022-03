Podijeli:







Izvor: Milan Sabic / Pixsell

Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević danas su podnijeli ostavke.

“Split ide na nove izbore. Bojan Ivošević nije teret, on je nosio teret bivše vlasti. U nove izbore idemo zajedno kao pobjednički tim. Zamjenik Ivošević i ja ćemo dati ostavke, a zamjenik Kuzmanić ostaje kao povjerenik do sljedećih izbora, on će se brinuti da hladni pogon funkcionira i neće sudjelovati u kampanji. Kao što ste vidjeli jučer, sve političke opcije se slažu da se raspusti Gradsko vijeće. Ja mislim da bi bilo dobro da to bude što prije, da idemo zajedno na izbore i da tako uštedimo novac poreznih obveznika”, rekao je Puljak.

Na pitanje boji li se Keruma i Mihanovića Puljak se nasmijao.

“Hahaha… Da se bojimo ne bismo izlazili na izbore. Njih pozivamo da izađu na izbore i da ne bježe, da se ne skrivaju. Izađite, stanimo ispred građana i upitajmo ih što žele”, poručio je konkurentima Puljak.

