Puljak razmišlja o uvođenju restrikcije alkohola u Splitu?

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak je uoči kotarskih izbora okupio predstavnike Centra iz nekoliko kvartova. Tema je bila čistoća te je Puljak najavio što sve sprema po tom pitanju.

‘Mi smo u nekoliko mjeseci napravili dvije akcije čišćenja grada sa Čistoćom i komunalnim redarstvom. Da bi održavali čistoću grada u budućnosti, važno je da imamo aktivne građane koji zajedno s nama paze na red i održavaju čistoću. Zato je važno promovirati izlazak na kotarske izbore i pozvati građane da izađu na izbore taj dan i biraju ljude koji zaista vole svoj kvart i koji će svojom aktivnošću pomoći da se održavaju red i čistoća. Pokušat ćemo građane motivirati da s nama održavaju čistoću. Kada iscrpimo motivaciju, morat ćemo pribjeći kaznama”, rekao je Puljak, prenosi Dalmatinski portal.

Skoro pa svaki dan stižu izvještaji o neprimjerenom ponašanju turista u centru Splita, a Puljak kaže da to nije posebnost Splita, već i da drugi imaju sličan problem. Ono što je posebno uznemirilo građane jest uriniranje u Marmontovoj. Puljak navodi da to nisu mogli kazniti jer tako nešto nije zavedeno u Odluku o komunalnom redu.

“Mi smo svjesni problema koji se događa naročito ove godine zbog porasta broja turista, naročito mlađih. Profesionalci koji se bave turizmom uvjeravaju nas da je inače trend ove godine u svijetu da putuju mladi ljudi i to se praktično događa u svim gradovima koji imaju jako veliki broj turista. Neki dan smo razgovarali s gradonačelnikom Hvara koji ima iste probleme.

Naši pravilnici i zakonske norme na snazi ograničavaju neke načine uvođenja reda u grad. Mi smo uočili sve te probleme, ovih dana ćemo pojačati broj redara i pokušat ćemo angažirati zaštitare da oni paze na te stvari. Ali najvažniji koraci su oni koji slijede. Jedan od najvažnijih je donošenje Odluke o komunalnom redu kroz koju ćemo točno definirati što se smije, a što se ne smije raditi. To će biti alat komunalnim redarima, zaštitarima i policiji da se takve stvari spriječe u budućnosti.

Tražit ćemo rješenja da se turizam okrene prema onim granama koje donose veće vrijednosti, kao što su kulturni, kongresni, znanstveni i sportski turizam. Pokušat ćemo naći načina da se ograniče mjesta na kojima se konzumira alkohol. Pozivamo i ostale službe, naročito konzervatore, da budemo partneri u svemu tome i da se pazi kod prenamjene prostora da to budu one aktivnosti koje će pomoći da se razvijaju oni aspekti turizma koji neće dovoditi do ovakvih situacija.

Uskoro idemo na jedan svjetski kongres u Kanadu. To je kongres povijesnih gradova, tema je zadržavanje ljudi u starim gradskim jezgrama da se nastavi kontinuitet života. Do kraja godine planiramo donijeti Plan gospodarenja starom gradskom jezgrom u kojem će biti opisane sve mjere za zadržavanje života i održavanje reda”, rekao je Puljak te dodao da razgovaraju s Ministarstvom turizma da zajednički izrade zakonske norme kroz koje se mogu ograničiti mjesta na kojima nastaju ovakvi problemi.

Restrikcija alkohola u Splitu

Novinari Dalmatinskog portala pitali su Puljka kako planira uvesti restrikciju alkohola u Splitu, a on je odgovorio da ima raznih ideja koje treba svesti u zakonske norme i pravilnike.

“Razmišljamo da ograničimo radno vrijeme dućana koji prodaju alkohol. Ima raznih metoda i načina. Izradit ćemo prijedlog, razgovarat ćemo s Ministarstvom turizma, ako treba mijenjati neke zakonske norme da to zaista i napravimo.

Razmišljali smo da postavimo kamere na razna mjesta, onda smo shvatili da su skupe i da je proces kompliciran. Postavit ćemo kamere koje samo slikaju. Mogu se ad hoc instalirati. Kada riješite problem, možete ih postaviti na drugu lokaciju. Kroz europske fondove nabavljamo određen broj kamera da riješimo probleme koji se događaju”, rekao je Puljak, piše Dalmatinski portal.

