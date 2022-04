Puljak: Ovo je direktan utjecaj Plenkovića na izbore u Splitu

Podijeli:







Izvor: N1

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak održao je kratku konferenciju za medije na kojoj je govorio i o ostavci svog drugog zamjenika Antonija Kuzmanića.

Rekao je da neće inzistirati na bilo kojem tumačenju što se tiče toga tko će voditi grad do prijevremenih izbora.

“S obzirom na to da je HDZ rekao da će dati ostavke u Gradskom vijeću ako dogradonačelnik Kuzmanić da ostavku – on je na to spreman. On će svoju ostavku uručiti, urudžbirati u istom trenutku u kojem to naprave i gradski vijećnici da se raspusti Gradsko vijeće. Zamjenik Ivošević i ja ćemo ostati do kraja ovog tjedna i idu izbori za gradonačelnika”, rekao je.

Kaže da je svima u interesu, a s čime se i slažu i ostali politički akteri u Splitu, osim Keruma, da se raspusti Gradsko vijeće.

“Tako će se i učiniti. Mi ćemo danas imati sastanak s našim partnerima. Sutra imamo sastanak sa svim političkim akterima u Gradu Splitu, sa svim klubovima u 12 sati i u 12.30 ćemo obavijestiti o načinu na koji će se raspustiti Gradsko vijeće i o načinu na koji će se odviti izbori”, govori.

Ministarstvo pravosuđa i uprave oglasilo se priopćenjem u kojem navode da dužnost gradonačelnika do prijevremenih izbora može obavljati samo prvi zamjenik ili povjerenik Vlade.

“Ovo priopćenje Ministarstva je direktni utjecaj Plenkovića na izbore u Splitu. Ja očekujem da on sad postavi svog kandidata. Mislim da građani Splita neće honorirati takav način miješanja u izbore u Gradu Splitu”, rekao je Puljak.

