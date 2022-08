Podijeli:







Izvor: Image by PIRO from Pixabay

Afera u INA-i, u kojoj je ova tvrtka oštećena za više od milijardu kuna glavna je tema još od subote, kada su krenula uhićenja aktera izvlačenja novca iz nafne kompanije. Iako nije prva afera ove vrste u našoj zemlji, kako sada stvari, jest ona u kojoj je ukraden najveći iznos novaca dosad. Gradonačelnik Splita Ivica Puljak pokušao je statusom na Facebooku objasniti koliko je to milijardu kuna, iznos koji se od subote provlači u kontekstu štete koja je nastala u INA-i.

Status splitskog gradonačelnika prenosimo u cijelosti:

“Dođeš kući s posla – a i mi gradonačelnici iako nemamo radno vrijeme nekad moramo doći kući – pa poželiš malo opustiti glavu, a nema boljeg opuštanja nego uz matematiku. Zbrajaš, oduzimaš, množiš i dijeliš…

Danas mi se po glavi vrzmaju milijarde. Ne znam zašto. Možda zato što je grupica naših povlaštenih sugrađana, čiji predvodnik nosi uobičajeni direktorski zaštitni logo u vidu HDZ-ove iskaznice, maznula naših milijardu kuna. Ali nakon tolikih dosadašnjih milijunskih lopovluka tko si uopće može vizualizirati šta su to milijarde kuna? Posebno HDZ-ovi birači kojima se čini da im hijerarhijske miljenike prozivamo zbog nekog tamo sasvim uobičajenog mita koji stane u svaku normalnu plavu kuvertu.

Evo stoga malo jasnije slike razmjera tog lopovluka na primjeru samo pet najvećih afera, a to su afere INA, HEP, SUNČANI HVAR, HOTMAIL i SPICE. U tim je aferama zamračeno gotovo tri milijarde dvjesto milijuna kuna. Ta se brojkama piše ovako: 3.200.000.000.

Ali koliko je to novaca zapravo? Koliko je to kad bi ih po 10 ili 200 kuna trebali staviti u novčanik, kuvertu, kasicu-prasicu?

Najčešća novčanica kad novac dižete na bankomatima je ona od 200 kuna. Njezine dimenzije su 14,2 puta 7,1 centimetar. Kad biste ih nizali jednu do druge po dužini tada bi ove tri milijarde i dvjesto milijuna kuna dosegnule udaljenost veću od 2000 kilometara. Znate li koliko je to? Evo, točno toliko iznosi kopnena granica Republike Hrvatske. Eto, naši lopovi s HDZ-ovim iskaznicama u samo pet najvećih afera oštetili su nas za granicu Republike Hrvatske ograđenu novčanicama od 200 kuna.

Nekima je novčanica od 200 kuna pravo malo bogatstvo, pa prijeđimo na novčanicu kojom se može kupiti jedan kruh ili litra mlijeka. Ili je se sasvim pristojno može dati kao lemozinu za siromašne. To je deset kuna. Njezine su dimenzije 12,6 puta 6,3 centimetra. Ako novčanice od deset kuna slažete jednu do druge po dužini, a ukrali ste, kao HDZ-ovi direktori, tri milijarde i dvjesto milijuna kuna u samo pet najvećih afera, vi možete napraviti put od novčanica dug više od 40 tisuća kilometara. Jel znate koliki je to put? To je put oko cijele zemlje! Deset do deset kuna, kruh do kruha, litra mlijeka do litre mlijeka, lemozina do lemozine i eto vas od Splita ukrug oko cijelog svijeta natrag u Splitu.

Znači, birači HDZ-a, kad glasate za HDZ-ove direktore, glasate za prihvatljivost pljački takvih razmjera. A to je samo pet najvećih otkrivenih afera. A sad se svi zapitajmo koliko je onih neotkrivenih? I jesu li najveće pljačke uopće otkrivene? Ako nastavimo biti slijepi, i ako nam uz sva domoljubna busanja u prsa Hrvatska zapravo ništa ne vrijedi, sretan nam put po opljačkanim novčanicama do Mjeseca ili Marsa”, piše Puljak.

