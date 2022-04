Puljak: Meni je žao na koje grane je spao SDP. Nekad je to bila velika stranka

Podijeli:







Izvor: N1

Splitski gradonačelnik u ostavci, Ivica Puljak, dao je izjavu za medije nakon što je SDP-ovac Davor Matijević za N1 najavio kako će protiv njega podići kaznenu prijavu.

“Jasno je da je cijela struka unisono za to da dogradonačelnik Kuzmanić može ostati na poziciji i voditi grad, da praktički vodi hladni pogon i ne sudjeluje u kampanji”, rekao je na početku.

VEZANE VIJESTI Kaznena prijava Ivici Puljku nakon gostovanja na televiziji Profesor Klarić: Ako Vlada pošalje povjerenika u Split, tada nastupaju sudovi

“Isti ti ljudi do neki dan su zazivali izbore. Kada smo mi dali ostavku sada više ne bi išli na izbore. Kažu da će grad biti blokiran, neće, zato ostavljamo Kuzmanića. Ja iskreno ne znam što oni žele, ali boje se toga da građani prosuđuju jesu li dobro radili ili ne. Ja se toga ne bojim, ja ću dati ostavku kao možda jedini političar u Hrvatskoj koji je dao ostavku na svoju funkciju i pita svoje građane da kažu žele li nastaviti u istom smjeru i jesu li zadovoljni našim radom”, kaže.

Kada će ostavke postati službene?

“Kroz ovaj tjedan, kada završimo sve tehničke procese. Tražili smo sve službe da nam kažu koji su projekti važni da ih potpišemo i nakon toga ćemo uručiti ostakvu, ona će postati pravomoćna do kraja ovog tjedna”, veli. Rekao je i kako će s partnerima razgovarati ovaj tjedan kako bi dogovorili održavanje svih izbora zajedno kako bi uštjedjeli novac poreznih obveznika.

Osvrnuo se i na izjave SDP-ovog Davora Matijevića, koji je za N1 rekao kako će podići kaznenu prijavu protiv Ivice Puljka.

“Gospodin Matijević je 27. rujna prošle godine održao konferenciju na kojoj je sam rekao da smatra ako netko ima većinu u Gradskom vijeću da tada treba imati svoje direktore i pročelnike. To je sam rekao u javnosti i on je to i tražio privatno kod mene. Meni je žao na koje grane je spao SDP. Nekad je to bila velika stranka. Ovo što rade u Splitu je zaista tužno”, kaže.

Rekao je i kako poziv Matijevićevog odvjetnika još nije dobio.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.