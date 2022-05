Puljak: Jedan od uzroka nereda činjenica da je HDZ zarobio sve institucije

Podijeli:







Izvor: N1

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak bio je gost N1 Studija uživo.

Na početku se kratko osvrnuo na današnji ogled Hajduka i Rijeke na Poljudu rekavši da se nada da će to biti pravi praznik nogometa te da će atmosfera biti mirna i veličanstvena.

Govoreći o neredima na autocesti A1 u subotu, kaže da je bio vrlo jasan u osudi nasilja.

“Nasilje bilo koje vrste je zaista neprihvatljivo i to se nikako ne može opravdati niti se ne treba pravdati. Kad se dogodi ovakvo nešto onda zaista treba pogledati širi kontekst i koji je uzrok svega toga. Jedan od uzroka cijelog nereda i kaosa koji vlada u našoj zemlji je činjenica da HDZ zarobio sve institucije Hrvatske. Njima nije dovoljno da upravljaju zakonodavnom i izvršnom vlašću i za to su dobili mandat na izborima, ali to im nije dovoljno. Nego su zarobili sve ostale institucije. Naročito one institucije koje imaju novaca – kao što su Hrvatski nogometni savez i ostale institucije pa čak i lovačka društva. Sve su okupirali”, rekao je.

“Kad na sva čelna mjesta stavljaju svoje poslušnike, vrlo često bez ikakvih natječaja i ljude koji nemaju nikakvu struku i nikakve kompetencije i kad na takav način ovladaju institucijama, onda proizvode kaos i unose nemir u cijelo društvo i to rade trideset godina. Ovo što se događa u nogometnom savezu i svemu vezano za sport je krajnje ispolitizrano i vrijeme je da se sport, ali i ostale institucije države tamo gdje treba vladati struka – da tako zaista i bude”, dodaje.

Osvrnuo se i na Plenkovićev odgovor njemu da se nema što javljati s obzirom na ponašanje njegova bivšeg zamjenika Bojana Ivoševića.

“Taj moj zamjenik mu je vrlo lijepo odgovorio u jednom podužem statusu. Andrej Plenković i njegova ekipa se prave kulturni, ali oni kulturno pljačkaju hrvatsku državu i naše institucije i provode kriminal, korupciju i klijentelizam. Sve to praveći se kulturnim. Imamo mi jednog koji je bio možda i najkulturniji među njima, zvao se Ivo Sanader. Nitko ne opravdava bilo kakvo nasilje, ali mislim da je Plenković zadnji koji bi bilo koga trebao prozivati. Ja njega prozivam da ponudi svoj mandat na raspolaganje, da građani odluče žele li da se ide smjerom kojem on ide”, kazao je Puljak.

