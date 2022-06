Podijeli:







Njegove izjave o osobama s invaliditetom nakon otkrivanja seks skandala s njegovim suradnicima izazvale su niz reakcija. Misli li se ispričati i što bi Bojan Ivošević trebao učiniti da ga on ne brani, u N1 Studiju uživo govorio je kandidat za gradonačelnika Splita Ivica Puljak.

“Dan danas tvrdim da je ovo je seks afera bez seksa, dok nas Kerum, HDZ i takvi likovi seksaju u zdrav mozak već 30 godina. Varaju, kradu, lažu naše gradove i cijelo društvo i podmeću ovakve stvari. To su podmetnuli oni, krimalno podzemlje i mafija grada Splita jer znaju da im je kraj, da dolaze izbori na kojima će oni biti pometeni inakon kojih će grad biti oslobođen od takvih ljudi”, rekao je Puljak.

Kaže da su Bojan Ivošević i Luka Baričić odrasli ljudi. Baričić se povukao iz politike, ali i “dalje je moj prijatelj i ja se njega neću odreći jer je u zaista teškoj situaciji”.

“Baričić je koristio društvene mreže na način na koji to koriste odrasle, ne mislim da ga treba ni pravdati ni braniti, on je punoljetna i odrasla osoba. Sam je podnio političku konzekvencu da se povuče, da se njegova intima više ne razvlači više po medijima i mislim da je njemu jako teško. Njegova cijela intima razvlačila se po medijima. Mislim da je i taj medij napravio veliku grešku, manipulirao je informacijama. Nije niti objavio ono što bi bacalo drugačije svjetlo na ovaj slučaj. Prave krivce treba tražiti u tom mediju i kriminalnom podzemlju grada Splita. Sve je prijavljeno policiji, ja se nadam da će na vrijeme ispitati a vrijeme je sljedećih nekoliko dana kako bi se spriječili napadi koji su opet počeli na moj život, karijeru, koji su ispod svakog poajsa. To su napadi koji su ispod svake razine, napadi na ljudska dostojanstva, na osobne živote, na moju znanstvenu karijeru, od ljudi koji su dosad varali, krali po gradu Splitu, a mi smo im stali na rep, zavrnuli špine i opet ćemo to raditi kad budemo upravljali gradom. Oni znaju da i je kraj, a neki su najavili da će odseliti iz grada ako ja pobijedim pa molim građane da na izborima pomognu da se odsele”, kaže Puljak.

Na pressici prije dva dana Bojan Ivošević je rekao da je po saznanju da je djevojka maloljetna prekinuo komunikaciju, poslije se, po dodatnim objavama u medijima, pokazalo da to nije tako.

“On je govorio da je deeskalirao komunikaciju i prekinuo je on, a to je zatajeno u tom mediju koji je objavio korespondenciju, eksplicitne sadržaje i to je kažnjivo, to je kazneno djelo tog medija i ja molim policiju da to ispita čim prije. Ako će se sve rasvijetliti nakon izbora, onda možete zamisliti za dvije godine kakve će stvari izlaziti u javnost kad budu parlamentarni izbori, a kasniej pokazati da je sve bilo namješteno”, smatra Puljak.

Na ponovljeno pitanje da je Ivošević očito ipak komunicirao s djevojkom kada se ispostavilo da je maloljetna, Puljak odgovara: “On je rekao da je on deeskalirao i da je on prekinuo razgovor. Ono što je napravio, on sam je prekinuo komunikaciju na kraju. Ti lopovi, ta mafija su glavni izvor probleman ne u Splitu, nego i u cijeloj državi”.

Za Ivoševića dodatno kaže: “On je uvodio red u grad kad smo ga vodili, on je jedan od onih koji je izrezao pipke kriminalnoj hobotnici, uveo je red u mnoge dijelove grada i to je oono što ja u njegovom radu cijenim. Njegov osobni život je njegova osobna stvar. U konačnici je on prekonuo tu komunikaciju”.

Što se tiče Luke Baričića, Puljak kaže da je “mafija iskoristila slabosti maldog gospodina da bi došla do svojih ciljeva, da bi došla do Ivoševića pa mene”.

“to je po meni nedopustivo i ja tražim da to policija ispita, čim prije da ti isti ne bi napravili nešto još gore nekome drugome. Jer ako se ne rasvijetli tko zaista stoji iza ovoga, mislim da će ovo za demokraciju u Hrvatskoj biti pogubno”, rekao je Puljak.

Objasnio je i svoju izjavu o osobama s invaliditetom i njihovom seksualnosti.

“On što sam ja govorio i sad govorim jest da je seksualnost invalida osjetljiva tema, tabu-tema. Bilo je različitih reakcija, čitao sam znanstvene članke o tome, kontaktirali su me profesori s Pravnog fakulteta i rekli da je tema o kojoj zaista treba razgovarati. Mislim da je upravo činjenica da su upravo mafijaši, lopovi iskoristili nešto takvo za svoje ciljeve skandalozno, a da moja formulacija ma kako nepsretna za nekoga bila nije problem. Žalosti me da se uvijek izvrnu stvari i netko tko spomene stvarni problem, ta osoba ispadne problem”, rekao je Puljak.

“Neka se svi ti kriminalci i lopovi obrate meni. Neka ranjive, naše obitelji, našu djecu ostave na miru, a mene neka napadaju koliko žele”, poručio je Puljak.

