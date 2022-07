Podijeli:







Politički analitičar Žarko Puhovski u Dnevniku N1 govorio je o tome ima li šanse da nas najesen dočekaju prijevremeni parlamentarni izbori.

“Ne treba se zavoditi slikama – slike s otvorenja Pelješkog mosta bile su spektakularne, ali izbori tehnički ne mogu biti do studenog, a do tada gotovo ništa od toga neće ostati – a pitanje je što će se dogoditi”, rekao je Žarko Puhovski.

Inflacija gotovo sigurno dolazi, a ona ljude ozbiljnije pogađa nego lijepe slike, kazao je.

“Izbore može raspisivati Putin. Hoće li biti hladno u zemlji, hoćemo li se mučiti da dođemo do nekih namirnica – vjerojatno hoćemo. Inflacije će biti, iako se radi na tome da ju se minimalizira do kraja godine”, kazao je Puhovski.

Izbore možemo očekivati idućeg ljeta

Ipak, čini mu se kako premijer sada nema vremena baviti se prijevremenim izborima.

“Andrej Plenković bi se morao baviti unutarstranačkim pitanjima oko kreiranja liste i ne vidim da ima kapaciteta za to, a nema drugog čovjeka od povjerenja kojem bi to mogao ostaviti. Oni su nedvojbeno najjača stranka, ali ne za toliko da bi dobili apsolutnu većinu. Mogu doći do 40 posto uz određene okolnosti, ali to nije dovoljno. Svi koalicijski partneri su mu bivši, a inače koherentna većina je upitna hoće li biti većina kada se raspišu izbori. Čini mi se da nemamo razlog vjerovati da će doći do izbora. Zapravo ih možemo očekivati iduće ljeto”, rekao je Žarko Puhovski.

Za sve nas je najbolje da ne bude izbora

Ako se stvari u Ukrajini smire i prođe zima bez smrzavanja i Plenković uspije pridobiti neku stranku koja bi kao lista mogla dobiti 5-8 posto, možda bi imali šanse, dodao je.

“HSLS gotovo više ne postoji, a Puljak je otišao ulijevo – jer je to morao da bi dobio izbore u Splitu i ne može u par mjeseci doći u centar, gdje bi bilo dopustivo surađivati s Plenkovićem. Plenković nema kandidata. S Mostom je bilo sukoba u prošlosti, pa se to ne može lako progutati. DP se postavio kao da je protiv Plenkovića.

U ovoj pat situaciji za sve nas je najbolje da ne bude izbora, jer bismo imali tjedne i mjesece igranja u Saboru, a oni uglavnom ne idu po pravilima”, rekao je Puhovski.

“Možemo i Puljak su se ili će se iscrpiti Zagrebom i Splitom. Teško je voditi te gradove i organizirati stranke u Hrvatskoj.

SDP je imao šanse, ali je zahvaljujući Grbinu i društvu je stranka uništena iznutra i oni su sada jako slabi”, zaključio je analitičar.

