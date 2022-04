Puhovski: Samo zagriženi dinamovac bi Splitu želio alternativu Puljak ili Kerum

Podijeli:







Izvor: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo komentirao je i situaciju u Splitu.

Za početak je rekao kako bi se ostavke u Splitu mogle protumačiti kao moralni potez samo da su ih podnijeli i gradonačlenik i oba dogradonačelnika.

“Ovo je naprotsto taktički potez koji je ispao nezgodan jer su im ovi u Vijeću rekli da ne daju ostavku jer ostavljaju svog sidurna, a oni su rekli da ga ostavljaju da ovi iz Zagreba ne pošalju povjerenika. Imate priču u kojem taj osmi povjerenik treba preuzeti Split, ali oni to ne daju. Konzekvence su da će do jeseni sve stati u Splitu”, objašnjava.

VEZANE VIJESTI Puljak: Ovo je direktan utjecaj Plenkovića na izbore u Splitu Kerum: Puljak na televiziji izgledao kao gospa od cukra, sav se rastopio

“Puljak se ne osjeća sigurno bez Ivoševića”

Kaže i kako je pitanje može li se kao protukandidat pojaviti neka potpuno nova osoba koaj je izvan svega ovog. Vjeruje kako je to nemoguće i da će građani birati između Ivice Puljka i Željka Keruma.

“Kerum sad odjednom igra na princijepijelnost. To je isto divno. On je jedan specifičan čovjek koji se na čudan način ponaša, ali zamislite vi taj grad. Čovjek mora biti jako zagriženi dinamovac da Splitu poželi alternativu Puljak ili Kerum. Jedan je napuhani nesposobni dosadašnji gradonačelnik, a drugi je kao populist ogrezao u svim mogućim korupcijskim igrama i još uvijek ima apetit biti gradonačelnik. Zaista ne znam što je gore”, veli.

Osvrnuo se posebno na Ivoševića:

“Znamo da je radio neke loše stvari još prije. On je očito jedan tip političkog huligana, kakav je bio Čačić svojevremeno. Čovjek koji lupa. Očito Puljak misli da je kao profesor premekan, njemu treba fajter, on se ne osjeća sigurno bez njega. Tu je neka psihološka stvar, ali to nas ne zanima. Nas zanima da je neprincipijelno da on ponovno bude kandidat i zato je Puljak po mom sudu izgubio moralni dignitet, ali to ne znači da neće dobiti glasove”.

Naposljetku je zaključio kako je najgore u ovoj situaciji to što će Split izgubiti godinu dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.