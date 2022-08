Podijeli:







Iznenadna smrt novinara Vladimira Matijanića u 51. godini potaknula nije samo potaknula raspravu o dostupnosti medicinske pomoći u Hrvatskoj i odnosu prema pacijetnima. U priču se uključio i DORH koji provodi izvide zbog sumnje u nesavjesno liječenje, a tužbu je podignula i odvjetnica. O tom je slučaju u N1 Studiju uživo govorio analitičar Žarko Puhovski.

Komentirajući smrt novinara Vladimira Matijanića Žarko Puhovski je rekao da sustav nije primjerice zakazao u slučaju tragedije koja je zadesila poljske hodočasnike, no u pojedinačnim slučajevima itekako zakazuje.

“Očito nešto nije štimalo s Hitnom pomoći – prepoterećenost, nesporazum, to će se ustanoviti”, rekao je Puhovski i dodao:

“Tri činjenice ostaju – postoji lijek koji može pomoći, kojeg u Hrvatskoj nema. Ova strahota koja se pojavila kod Tomasovića koji govori da se trebao javiti jugodoktorima, to je najgore od svega – da sebi netko kao liječnik dopušta reći nekom drugom javite se jugodoktorima. On toliko godina nakon rata dijeli ljude na doktore i jugodoktore, to je nedopustivo, to pokazuje srozavanje osnovih postulata pristojnog ponašanja zbog cinizma koji se širi.”

“Oni su očito nešto krivo shvatili ili ustanovili, to će se vidjeti jer je čovjek umro”, smatra: “Mogao je biti u bolnici pa se moglo pokušati, ali nije se učinilo što se moglo i moralo. Istovremeno sustav je, kad se radilo o poljdkim hodočasnicima, spekakularno dobro funkcionirao – prva kola pomoći stigla su za 13 minuta. Na nižoj razini u 4, 5 sata u noći, vikend, to funkcionira fantastično kad je velika frka, a na pojedinačnim slučajevima se kaže – ma pusti to. I osim toga, tretirali su ga kao necijepljenog. Koliko je još takvih pojedinih slučajeva bilo?”

Na pitanje je li ovaj slučaj za ostavku ministra zdravstva Vilija Beroša Puhovski je istaknuo:

“Nakon svih elemenata čini mi se da neće pomoći. Sad će imati energičnu akciju, on krpa rupe, ali očito nema kapacitet ni za pokrpati rupe. Mislim da vlada ostaje dok Plenković nekome ne kaže da izađe. To ne znači da su samo doktori krivi, nego vertikala, od prve osobe koja se javila na telefon.”

