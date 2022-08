Podijeli:







Izvor: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL / Ilustracija

Apelacijski sud u Beogradu potvrdio je optužnicu srpskog Tužiteljstva za ratne zločine protiv četvorice pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koje se tereti da su 7. i 8. kolovoza 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada. Srpska strana najavljuje kaznene prijave i za druge časnike HV-a. S hrvatske strane jasno poručuju kako će pilote i generale zaštititi te kako nema sumnje u njihovu nevinost. Za komentar cijele ove situacije obratili smo se političkom analitičaru, profesoru filozofije Žarku Puhovskom.

“Trenutak me uopće ne zanima. To su klasične politikantske fraze. Iznimno sam zadovoljan kad se spominju zločini kojih je bilo, a to je jedan od zločina koji se dogodio. Pitanje u kojoj se mjeri radi o ratnom zločinu, u smislu da su oni koji su bombardirali mogli vidjeti odijeljene civilne od vojnih crta kretanja”, kaže profesor Puhovski. Iako, prema njegovim riječima, “nije potpuno izvjesno tko je bombardidao tu kolonu”, dobro je da se ne to skrene pozornost i to je važnije do svega ostalog.

“Nakon toga dolazi politikantska upotreba tog zločina sa srpske strane kako bi se ponovno naglasila vjekovna tradicija žrtvovanja Srbije u ime velikih sila, a s druge strane politikantska reakcija hrvatske vlasti koja a limine, unaprijed, tvrdi da brani sve pilote i generale, a nisam baš siguran da imaju sve činjenice da to mogu”, govori profesor.

“Lako je moguće da se ne radi o hrvatskim avionima i pilotima, ali ta sigurnost izvršne vlasti koja si dopušta reakciju umjesto pravosuđa mi se čini zabrinjavajuća”, kaže Puhovski.

Pogrešna reakcija

“Srpska vlast nije preko pravosuđa poslala dokumentaciju hrvatskom pravosuđu, nego se radi o prepucavanju izvršnih vlasti. To je najbolje pokazao neuki Lošo koji kaže da očekuje reakciju izvršne i zakonodavne vlasti, a ne pravosudne, koji to unaprijed svodi na pitanja koja su striktno politička, a ne pravna. Ovdje se radi o moralnim, onda pravnim, a tek onda političkim pitanjima”, kaže.

Puhovski smatra da i srpska i hrvatska strana promašuju problem, činjenicu da su pobijeni civili, djeca. “Djeca su pobijena na svim stranama, ali ovdje se konkretno radi o činu ubijanja djece i reakcija na razini sedmog razreda ‘što ste vi radili nama, što si ti radio meni’, je ne samo djetinjasta, nego katastrofalna”, smatra.

Puhovski smatra veoma neobičnom i reakciju predsjednika Sabora Jandrokovića koji je izjavio kako bi daljnje nastavljanje optužnice iz Srbije dovelo u sumnju napredak Srbije u europskim integracijama. “To je zaista manipulacija konceptom EU-a. Ako je išta važno za EU, barem formalno, to su ljudska prava. Utoliko su hrvatske reakcije pogrešne. Kao netko s iskustvom u bavljenju ljudskim pravima, čini mi se jako važno da se upozorava na zločine na svim stranama. Zločin je zločin, treba ustanoviti tko ga je počinio”, kaže profesor.

Propust srpske strane

U javnosti se mogu čuti kritike načina na koji je reagirala hrvatska vlast. I Puhovski smatra da reakcija hrvatskih vlasti nije baš primjerena.

“Hrvatska treba reći da je skandalozno to što srpsko ministarstvo pravde nije obavijestilo hrvatsko pravosuđe i dalo mogućnost da hrvatsko pravosuđe pogleda dokumentaciju i pokrene postupak. Ovo što ja govorim, da bi hrvatsko pravosuđe pokrenulo takav postupak, je čista utopija. Ovako se to na razini prepucavanja ukida kao ozbiljan problem, a radi se o ubijanju civila. Onda se cijela situacija svodi na klasičnu frazu dovodi li to do kvarenja međusobnih odnosa. Politički odnosi su loši, ali odnosi među društvima su dobri. Ekonomija, turizam, funkcioniraju dobro, unatoč Vučićevoj propagandi. Trebalo je reagirati tako da se stvari pravno formaliziraju. Izvolite nam poslati dokumentaciju koju imate da hrvatsko pravosuđe to procesuira pa ako no to ne učini, onda imate tu univerzalnu jurisdikciju”, kaže profesor.

Odmah i pojašnjava kako smisao univerzalne jurisdikcije nije u tome ima li Srbija ili nema pravo na to. “Svaka država ima pravo na to, pod uvjetom da u državi čiji su državljani optuženi za teške, ratne zločine, nema funkcionalnog sustava u kojem bi ta osoba mogla biti osuđena. Da bi dokazali da Hrvatska nema funkcionalan sustav, vi morate najprije dostaviti dokumentaciju. To je ono o čemu je riječ, što je bitno. Važno je i to da si je Srbija uzela ne univerzalnu, nego balkansku jurisidkciju”, objašnjava.

Kontraoptužnice

“To su loši vicevi, ono što narod zove ‘tuk na utuk’, ‘vi ćete naše, mi ćemo vaše’, tu su se pobrkale mnoge neusporedive stvari. Vučić je bio zloćudni četnički propagandist, ali nema podataka o njegovom sudjelovanju u vojnim operacijama, ratnim zločinima i nema zapodvjednu odgovornost. To je naprosto besmisleno. To što je on bio zloćudni četnički propagandist može biti moralno upitno, može biti razlog da ga se podvrgne kritici, ali ne vidim kako bi se to moglo svesti na ratni zločin. Sigurno je bilo puno ratnih zločina sa srpske strane, a nije teško naći krivce za te zločine. Ali ne ovako ‘vi naše generale, mi vašeg predsjednika'”, govori profesor o napisima o mogućem odgovoru Hrvatske u obliku dizanja optužnica protiv srskih vojnih dužnosnika i samog srpskog predsjednika čije sudjelovanje u huškanju na rat 90-ih nije nikakva tajna.

Puhovski nije optimističan što se tiče pronalaska civiliziranog rješenja ove situacije.

“Krivo krenulo. Kako je rekao veliki hrvatsko-crnogorski pravnik Baltazar Bogišić ‘ono što se grbo rodi, ne može se ispraviti’. Pravno gledano, tu pomoći nema. To nije ni bilo zamišljeno kao pravni problem nego nacionalistički skandal za sezonu kiselih krastavaca, što je dodatna cinična sprdačina sa žrtvama”, zaključuje profesor.

