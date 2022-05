Puhovski o Milanoviću: Vidjela žaba da se konj potkiva pa je i ona dignula nogu

Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar Žarko Puhovski u Novom danu govorio je o aktualnim političkim zbivanjima.

Osvrćući se na izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića koji je rekao da će se boriti do kraja, Puhovski je kazao:

“On hoće reći ja se borim za razliku od njih. Oni su briselske ulizice, ja sam energičniji. Čović je jučer rekao mi bismo bili uz HDZ, ali sada u Hrvatskom narodnom saboru nas je više, nismo sami pa moramo biti objektivni, a i cijenimo što radi gospodin Milanović. Stvar se očito u BiH sada zakuhala.”

Drugorazredan problem za Hrvatsku

Istaknuo je da su trenutno otvorena tri pitanja.

“Prvo, je li to doista bitan problem Hrvatske? To je važan problem Hrvatske, ali siguran sam da nije među pet najvažnijih. To je jedan važan drugorazredni problem za Hrvatsku. Drugo, tu ima čitav niz potpuno nejasnih stvari kada je riječ o tom izbornom zakonu. S jedne strane, hoće se jedna vrsta etničkih torova kao koncept izbora, a s druge strane, doista je tako da je na prošlim izborima u Sarajevu kandidat koji je izabran kao hrvatski dobio više glasova nego što ima Hrvata. Tu nešto očito ne štima. Treće, očito je da se pojavljuje neka vrsta bošnjačke hobotnice, jer se pojavljuju i kao bošnjačka stranka, i kao Naša stranka, i kao hrvatski kandidat itd. To dovodi do neugodne situacije u kojoj, međutim, iz inozemstva ima daleko više simpatija za bošnjačku stranu jer ju se smatra žrtvom rata”, rekao je Puhovski.

Pomirljivo pismo šefu NATO-a

Komentirao je i pismo koje je predsjednik Zoran Milanović uputio šefu NATO-a, a koje je pomirljivo u odnosu na njegovu aktualnu retoriku te u kojem se ne spominje veto na prijem Švedske i Finske u NATO.

“Nije Milanović sasvim izgubio kontrolu nad realnošću, zna on gdje što može reći. On ovo više ima kao adut iz rukava protiv HDZ-a. Ispada da je njegov čitav mandat posvećen borbi protiv HDZ-a. Zato su ga i izabrali, ali izabran je da ih napada s lijeva, a ne s desna”, kazao je.

vezana vijest Nakon što je sud odlučio da nije bio u sukobu interesa, oglasio se Karamarko

Rekao je i da mu se ne sviđa Milanovićev način na koji želi postići ono što Plenkovićeva Vlada nije uspjela svojim načinom.

“Doista izgleda tragikomično. Vidjela žaba da se konj potkiva pa je i ona dignula nogu. Sada se hoće ponašati kao Amerikanci, eventualno Turci. Ali Turska ima jednu jaku poziciju i ona će vjerojatno istrgovati svoje. Jedan argument Turske je veoma čist – kaže da žele ući u NATO i biti nam saveznik, a imaju popis oružja koji nam ne prodaju. Što god mislio o njemu, tu je Erdogan u pravu”, rekao je Puhovski.

Nakon što Sabor ratificira taj dokument, Milanović mora to potpisati kao predsjednik. U protivnom bi prekršio Ustav i izložio se opozivu. Puhovski je govoreći o tome kazao:

“Čak i neki ljudi iz SDP-a su rekli da će to podržati. Slažem se da je to flagrantna povreda obveza predsjednika i da to znači doista opoziv. Hoće li SDP biti staljinistički odan svom vođi pa blokirati tu odluku u parlamentu, treba vidjeti.”

Dodjela stana sebi je nakaradna

Govoreći o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu ministra Marija Banožića, rekao je da je ministrov postupak nedopustiv.

“Ta ideja da ja sebi potpisujem stan za Žarka Puhovskog je toliko nakaradna pa i taman da je 12 kvadrata. To je nedopustivo i izrazito teška greška čak i da ima pravo na 150 kvadrata u Gundulićevoj. Bitna stvar je da ja sam sebi nešto dodjeljujem. To je kao da Milanović sebi dodijeli odlikovanje. To naprosto ne može biti”, rekao je Puhovski.

#related-news_1

Istaknuo je i da je Tomislav Karamarko trebao imati bolji tretman u medijima zadnjih dana.

“Doista je dobio neku vrstu statisfakcije. Ja ga smatram zloćudnom pojavom u hrvatskoj politici. Dobio je statisfakciju i odgovor gospođe Dalije Orešković je po mom sudu doista nešto što niti jedan medij nije doveo u pitanje jer je ona miljenica medija, a zapravo je taj odgovor nedopustiv jer je ona odgovorna za to. Ili ne priznajemo sud. Ali gospođa Orešković inzistira na vladavini prava, osim kada sud odluči da ona nije postupila ispravo. Ona kaže – zašto bi se ja ispričavala. A njemu je uništena karijera, na moje veselje, usput da kažem. Zadovoljan sam da je eliminiran iz politike, ali je eliminiran na krivi način”, rekao je Puhovski referirajući se na pravomoćnu presudu Viskog upravnog suda kojom je poništena odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz 2016. Podsjetimo, njome je bilo utvrđeno da je bivši predsjednik HDZ-a i tadašnji potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa zbog čega je otišao iz politike.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.