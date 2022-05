Podijeli:







Izvor: N1

Imam ja neke opcije, neka strepe! Pravda dolazi, poručio je u utorak predsjednik države Zoran Milanović ustavnim sucima. Milanović je potom u utorak još jednom komentirao odluku Ustavnog suda o Mostovoj referendumskoj inicijativi te ponovio da Ustavni sud treba ukinuti. Pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog za komentar predsjednikovih izjava.

“Predsjednik je izašao iz svojih okvira jer je njegova zadaća upravo obrnuta od onoga što radi, a to je podešavanje suradnje državnih organa, a on razbija suradnju državnih organa, pri čemu je on sam jedan od tih državnih organa”, rekao je Puhovski.

“Drugo, on se doista ponaša kao pučki tribun, a ne kao predsjednik države, nego kao netko tko će pokrenuti pobunu protiv ustanova u državi, a njegova je zadaća da ih štiti”, rekao je Puhovski.

Ističe da je predsjednik pobrkao demokraciju s vladavinom prava. “Demokracija ne znači ništa drugo nego korektno ustanovljenu većinu koja vlada nad manjinom, i to Milanović zastupa. On smatra da sve što većina hoće, to treba prihvatiti kao ustavnu normu. Nasuprot tome, vladavina prava pretpostavlja samosustezanje odnosno samokontrolu većine da ne čini sve ono što može”, rekao je Puhovski.

Naveo je primjer “košarkaškog pravila”, koje su formirali američki politolozi prije stotinjak godina, a koje glasi: može li u jednoj zajednici većina građana odlučiti da nitko ne smije biti viši od dva metra, što bi s lakoćom prošlo, jer velika je većina niža od dva metra i da se iz humanih razloga doda odluka da će oni viši biti skraćeni odozdo, da prežive. “To bi bila demokratska odluka, ali ne odgovara vladavini prava, jer ona pretpostavlja i zaštitu manjina s tim da je pojedinac elementarna manjina”, rekao je Puhovski.

“To je Zoran Milanović izgubio iz vida. On se, kako je rekao Fidel Castro, kupa u masi, ali zapravo on narušava pravni i ustavni poredak, a na sudu je da odluči kakvo je to kazneno djelo”, rekao je Puhovski za N1.

