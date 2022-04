Podijeli:







Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao aktualnu političku situaciju, reakcije koje je izazvao zahtjev generala za pomilovanjem Perkovića i Mustača, a dotaknuo se i rata u Ukrajini.

Žarko Puhovski smatra da predsjednik države neće iskoristiti generale i pomilovati bivše udbaše.

“Milanović je pokazao veliki kapacitet za samosramoćenje, ali ima neke granice, to bi zbilja bilo previše, to bi bio skandal. No opet se događa tipična stvar za domaću političku scenu – zbrka. Jasno je da su ti ljudi napravili političko ubojstvo i da za to trebaju biti u zatvoreni, iole normalna država ponaša se podjednako u sličnim situacijama – dok su oni u zatvoru, Božo Vukušić vrluda po Hrvatskoj 30 godina i bio je čak svjedok na suđenju ovoj dvojici. On je u Njemačkoj osuđen na doživotni zatvor zbog direktnog sudjelovanja u ubojstvu, a iz nekih mu je razloga uzeta u ozbir domovinska nastrojenost pa je pušten iz Njemačke. Ali ako se to njemu uzimalo kao olakotna okolnost, moglo bi se i ovoj dvojici”, rekao je i dodao:

“Sva trojica bi trebali biti u zatvoru. Nemoguće je više da Vukušić bude u zatvoru pa ne trebaju ni ova dvojica. Treba jedno mjerilo.”

Na pitanje jesu li se generali umiješali u dnevno političke procese, rekao je: “Ovo je politička priča. Oni su vjerojatno to napravili iz najbolje namjere, što se potpisa tiče. Ne vidim kako netko od njih može politički profitirati od ovoga.”

“Lustracija zbog Tuđmana i Manolića nikad nije bila moguća”

Puhovski smatra da Milanović ne može imati političku štetu kakvu god odluku u ovom slučaju donio:

“Mislim da ne može imati štete, ali neće ni profititati. Njegovi lijevi i liberali će ostati uz njega, ne znam zašto. Ne vidim da bi se racionalno našlo razloga za njegov angažman u tom pogledu, ali nekad se stvarno čini da mu je dosadno na Pantovčaku pa se zaželio malo akcije.”

Ističe da se stvarni problemi guraju pod tepih: “Pozicije su pogrešne. S jedne strane je histerija da se i unuci udbaša javljaju kao problem. Udba se sad javlja kao spolno prenosiva bolest, a istovremeno se realni problemi guraju pod tepih.”

Na pitanje je li trebalo provesti lustraciju, Puhovski odgovara: “Biografija Franje Tuđmana i Jože Manolića pokazuje da lustracija nije bila moguća. Manolić je bio udba, a Tuđman je bio u Generalštabu JNA, koliko god se kasnije okrenuo. Nitko nije postavio pitanje što je kapetan Tuđman radio za vrijeme Bleiburga – takva diskusija bi izazvala krvi do koljena. To se nije moglo napraviti. Mislim da lustracija treba biti shvaćena u minimalnom smislu – objavi se tko je radio za udbu i neka ljudi vide. Lustracija se ne odnosi na kazneno djelo, ovdje se govori o moralnim nedostacima, svinjarijama.”

“Uvijek će se naći dovoljno ministara”

Ističe da je Milanoviću dosadno: “Mislim da mu je dosadno. Nikad nije bio jako aktivan i radišan, ali realno ima dva sata posla na dan. Mislim da je premlad. Imamo nakon Mesića nekoliko premladih ljudi na funkciji predsjednika. Biden bi bio odličan za predsjednika našeg tipa. To je za ljude starije od mene ili moje generacije. Mislim da Kolind Grabar-Kitarović ima pristojne šanse za NATO. Ima sve formalne kvalifikacije, teško je naći nekog s boljim formalnim kvalifikacijama osim nje.”

Na pitanje treba li joj zamjeriti razmjenu nogometnog dresa s Vladimirom Putinom, odgovara:

“To ne bih zamjerao. Nepojmljiva svinjarija je da joj protokol nije dao kišobran. Ali da joj se zamjeri zamjena dresa s Putinom? Pa tko je mogao znati što će se dogoditi? Gledali su na Putina kao na osobu koja je netko, s kojom se može pregovarati, koji je napravio modernu Rusiju… Siguran sam da neće biti kažnjen za agresiju na Ukrajinu. Drugo je bilo s Hitlerom, znala se histerija protiv crnaca i Židova… Kod Putina to nije bilo.”

Kakva su očekivanja od rekonstrukcije Vlade? “Uvijek će se naći dovoljno ministara, nevjerojatno je koliko ljudi želi tu poziciju. Nevažno je što se događa s rekonstrukcijom, Plenković će zbog ekonomičnosti zamijeniti što je moguće manje ministara, tri ili četiri, ove koje baš mora”, rekao je Puhovski i dodao:

“Bilo bi dobro to napraviti prije 9. svibnja kad će Putin vjerojatno proglasiti pobjedu u ratu. Moguće je da će uvesti nove mlade ljude, on se s njima ponaša kao s patuljcima koji su zamjenjivi. Oporbu je najbolje jednom opisao Tonko Maroević. “To su stvari koje su ispod kritike”, rekao je. Postoje stvari koje ne zaslužuje ni kritiku. Nažalost ne vidim što su producirali. Ne vidim nikoga tko bi mogao sad zamijeniti Plenkovića, ni u oporbi ni u HDZ-u. On bi već sad trebao stvarati svog nasljednika.”

