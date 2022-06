Podijeli:







Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski u specijalnoj emisiji N1 komentira izbore u Splitu.

O rekordno niskom izlasku birača na izbore u Splitu Žarko Puhovski je rekao:

“Većini je plaža dovoljno blizu da stignu i na biralište. Kod nas već 20 godina važi glupost da završavaju u 19 sati. Svugdje je barem do 20 sati. Ovdje se radi o tome da je ljudima dosta ove igre, ne samo splitske, postoji zgražanje nad političkim životom. Nije im važno. Izbori moraju biti pripremljeni kao i sve drugo, oni nisu praznik demokracije, nego radni dan demokracije.”

“Puljak će vjerojatno opet dobiti podršku, pitanje je koliko. Što manja izlaznost, to bolje za SDP ili HDZ, to se govorilo. SDP ne postoji u Splitu, a HDZ se dijelom podijelio na one koji su za Đogaša (službena linija) i oni koji su bliže Kerumu. U Zagrebu se prvi put u povijesti dogoilo da ni SDP ni HDZ ništa u gradu ne znače. Ispali su iz igre u još nekoliko gradova što je prije nekoliko godina bio slučaj. To se dogodilo i u Splitu, a sad bi se moglo promijeniti”, dodao je.

Govoreći o situaciji koja je dovela do izbora rekao je: “Puljak nije pokazao veliku razinu samokritičnosti. Mogao je elegantno riješiti da je rekao Ivoševiću da je prijeđena granica, ali bi se izbori izbjegli. Mislim da ima ideju da je Ivošević veza između njega i splitskog puka dok je on profesor i pretpostavlja da ga se malo gleda kao otuđenog Splićanina.”

O tome je li afera sexting presudila slaboj izlaznosti Puhovski je istaknuo: “Birači su kaznili odluku da se ide na izbore, a mislim da je kampanja povećala izlaznost. To je bila seksi tema, u Hrvatskoj interesantna jer kod nas nema seksualnih skandala. I ovo je bio seks skandal bez seksa.”

“Brine me nevjerojatan nedostatak inteligencije tih ljudi. Koja djevojka u Srbiji sa 17 godina čula za Ivoševića? Koja djevojka od 17 godina u Zagrebu je čula za Ivoševića”, pitao je Puhovski.

Komentirajući prve izborne rezultate prema kojima je Ivica Puljak blizu ponovne gradonačelničke pozicije, Puhovski je rekao:

“To je trijumf Puljka, sviđalo se to nekome ili ne, odigrao je najbolje moguće. Sad trebamo držati fige da to bude najbolje za Split. Ako bude lako, on će pod tepih pogurati oporbu, a on i Ivošević će upravljati SPlitom. To znači da je sva odgovornost na njima i da će biti enorman pritisak u Vijeću na pojedine vijećnike i vijećnice da eventualno otkažu i pitanje je koliko će biti čvrsti. Tu će biti od ucjena i potkupljivanja… Jedino što se može napraviti jesu žetončići.”

Pitanje je kako će to dalje izgledati jer je puno ružnih stvari curilo van, dodao je.

“Za HDZ je ovo relativno dobar rezultat, očekivao sam lošiji. Ponašali su se po modelu Trga žrtava fašizma u Zagrebu, a ne po splitskom modelu. Uveo je čovjeka koji je Plenkovićev klon”, istaknuo je.

