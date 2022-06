Podijeli:







Izvor: N1

Gost Novog dana bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

Komentirao je seks skandal u Splitu. Bojan Ivošević tvrdi da je cilj svega bio da se dođe do slike njegovog spolovila i da mu se time uništi politička karijera.

“To je rečenica koja bi Freuda jako razveselila ili neke feministice, da je moguće da bi pokazivanje spolovila uništilo karijeru. Da je to istina, postoji stara dijagnoza malograđanštine koja kaže ‘više ih skandalizira kap sperme, nego ocean krvi’. Nešto u tome ima. To važi za čitav niz sredina, za američku recimo, ali za Hrvatsku je karakteristika da nikad nije bilo seks skandala. Čuli ste tračeve, zna se iz analiza da je moć seksipilna, no kad nas nije bilo seks skandala. Sad se pojavilo nešto veoma neobično. I mislim da nije bitno jesu li to prava imena ili ne, nego u nedostatku inteligencije ljudi koji su reagirali. Da napravimo anketu koliko je djevojaka od 17 godina u Zagrebu čulo za Ivoševića, postotak je u jednoznamenkastim postotcima, ako je. U beogradu je u promilima. Pitaš se kako cura od 17 godinama u Beogradu zna za Ivoševića. To je osnovno pitanje. Taj čovjek (Baričić) prvo nema inteligencije, drugo, i on i Ivošević pokazuju nedostatak civilizacije. Definicija je civilizacije je razumna kontrola nad porivima. Ovo je bila necivilizrana reakcija. Nije toliko moralno pitanje, nego pitanje inteligencijske sposobnosti da se vodi grad”, rekao je Puhovski.

Ivica Puljak i njegovi suradnici tvrde da je sve organizirano i namješteno od političkih protivnika.

“Ako se dopisujem s osobom koja je odrasla na taj ‘škakljiv’ način, ne ovisi o meni, možemo imati ovakve ili onakve viceve, mi smo ravnopravni. Mi nismo u poziciju da smo ovisnici. Ovi ljudi su raspravljali kao kandidati za izbore s osobama za koje su imali razlgoa ili mogli pretpostaviti da su nezrele i to je pravi problem. Doista mislim da taj malograđanski pristup koji se zgraža nad seks aferama je jadan. Ponavljam opet, taj nedostatak inteligencije da se reagira i tvrdokornost Puljkova da odbija svaku kritiku, nije minimalno rekao ni ‘nije im to trebalo’. Ponašao se kao Katolička crkva kad je bio skandal s Caritasom, došao je jedan biskup na televiziju i rekao ‘znamo mi, to su neokomunisti’. Njima su sve neokomunisti, za Puljka su to HDZ-ovci i podzemlje. Što je lako moguće istina, ali dajte se barem nemojte dati provocirati. Rekao sam već, najgori dinamovac ne bi Splitu zaželio ovakvu situaciju, to je naprosto jadno”, kaže Puhovski.

Željko Kerum i HGSS uživa u svemu, ponašaju se kao da je Puljag “gotov”.

“Kerum je izveo cijeli igrokaz. On zna što njegova publika od njega hoće, kao Mišo Kovač koji gurne mikrofon ljudima da mu pjevaju, to je čovjek koji profesionalno obavlja svoju funkciju. Da je Puljak ‘gotov’, to je glupost, ali može značiti da se Kerum ozbiljno pojavljuje kao kandidat za drugi krug jer se HDZ ne snalazi naročito, očito da ima kandidata koji ne korespondira ni, s jedne strane s članstvom, a izgleda ni vrhovnim vodstvom stranke u Zagrebu, SDP je u lošoj formi, Domovinski pokret je u lošoj formi… Moglo bi se sve koncentrirati na Keruma i Puljka i onda je sve moguće. Vidi se da Puljak na to računa”, smatra Puhovski.

Komentirao je ministre u Vladi Andreja Plenkovića, koji su imali afere a nisu otišli.

“Nije najgore od svega što nisu dali ostavke, nego što sam ja uvjeren da su neki htjeli, ali su smatrali da sami o tome ne odlučuju dok gazda ne kaže da se maknu. Svakom izabranom funkcionaru je mandat stalno na raspolaganju u svakom trenutku i onda kažete ‘moj je mandat stavljen na raspolaganje’. Ma dajte, molim vas. Moja stvar je da smijenjujem ako sam u poziciji. To je ono što je najgore u Vladi što ja vidim, poziciju ljudi koji nisu moralni subjekti. Moralni subjekt prihvaća, daje ostavku… ‘Ovo je previše za mene’… Svi su oni to rekli, ali nakon što im je rečeno da to trebaju reći. Tu je problem”, rekao je Puhovski.

Komentirao je i uhićenje bivšeg gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, policijska akcijska je u tijeku. Imamo i situaciju međimurskog župana i drugih koji su nakon uhićenja ponovno dobivali izbore. Postoji li želja da se raščiste stvari, posebno na lokalnoj razini?

“Očito ima toliko toga da se DORH i USKOK moraju ponašati punktualno. Ne želim reći da izabiru slučajeve po nekom kriteriju, nego naprosto ne mogu progutati sve što se pred njima nalazi. Dolazi kamioni dokumenata k njima i najbolji način da ih se uništi je da ih se učini potkapacitiranima za sve što dolazi. Ja sam za Dumbovića prvi dan nakon potresa, kad je rekao da neće uzet novac zbog načina na koji ga Vlada dijeli, rekao da je to skandal, da on nema pravo raspolagati tim novcem. On se tada pokazao kao neka vrsta malog gazde i zbog toga je izgubio je izbori. On sad više ne postoji kao relevantna politička činjenica. Imate s druge strane gospodina Čehoka čiji slučaj traje sedam-osam godina. Imamo s jedne strane, opet se na to vraćam, potpunu otupljenost javnosti na skandale, Posavec je najbolji primjer. Dumbović bi se sad možda mogao obnoviti karijeru. Mislim da ono gdje DORH-u treba dati podršku – koga god procesuiraju, dobro je da procesuiraju, koga god da pozivaju na red za ratne zločine, neka pozivaju. Pa neka se ustanovi. To što vi kažete ‘mi svoje ne damo’, reći unaprijed da odbijate nekoga doista jest dogmatski stav. Dobro je da se to radi, no politički je neefikasno. Na dugu stazu je dobro i vjerojatno će očistiti neke stvari, ali to jest nešto što neće promijeniti stvari i to je nešto što ljude u DORH-u frustrira”, rekao je Puhovski.

