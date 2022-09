Podijeli:







Politički analitičar, profesor filozofije Žarko Puhovski komentirao je s Mašenkom Vukadinović u Novom danu N1 televizije aktualne teme.

Puhovski kaže kako je sigurno bilo većih afera u Hrvatskoj od afere u Ini u kojoj je kompanija oštećena za više od milijardu kuna.

“Agrokor je bio veća afera. Ovo nije politička nego financijska afera. Oni su htjeli ukrasti par desetaka milijuna pa je slučajno došlo do milijarde. Ne vidim po čemu bi to bila velika politička afera. Podsjeća me ovo na Britaniju 90-ih. Svi su rekli ‘dobra je Thatcherica, vrijeme je da ode’. Sad se to događa s Plenkovićem. Stvara se atmosfera ‘dosta je njega’. Jedan je novinar neki dan napisao da je nemoguće da su ovako mali igrači zamračili toliko novca. On kaže ‘dajte nam račun na kojem piše Plenković’. Takvog računa nema. Stvar se atmosfera koja je zaista teška, teška za njega, teška za HDZ, HDZ ne može bez njega jer ne postoji bez njega”, kaže profesor.

“Došlo je do potpune inflacije neodgovornosti. Zašto je dopušteno prodavanje plina u ovoj situaciji? U kojoj Hrvatska ima taman dovoljno proizvodnje za potrošnju domaćinstava. Može biti uvjeta u kojima ne možemo više skladištiti, ali skladišta nisu puna. Zašto je dopušteno samo Hrvatskoj, od svih država u ovom dijelu Europe, izvoz drva za orgjev i peleta? Ni BiH ni Srbija više ne dopuštaju izvoz. Možda su to propisi EU-a, ali Hrvatska se može pozvati na izvanrednu situaciju. Nema kontrole. Kako čovjek na četvrtoj razini može odlučivati o 150 milijuna kuna? Pa Plenković ne može odlučiti o toliko”, govori Puhovski.

Profesor kaže kako na temu afere ima i zgodnih memeova, od kojih jedan kaže “da smo pustili ovu četvorku da radi još koji mjesec, skupili bi novce da kupimo Inu nazad”.

“Izbora neće biti u dogledno vrijeme, to je potpuno očito. Druga najveća stranka u Saboru u ovom trenutku ne ulazi u Sabor. HDZ je u lagodnoj poziciji. Oporba će dobiti to da će moći galamiti i da se profilirati u moralnom smislu, ali ne mogu se profilirati politički jer su zajedno desni i lijevi i centar. Nema razloga za izvanrednom sjednicom Sabora, a radi se o deset dana razlike. Milanović ne želi reći ništa slično što je približno slično što je rekao Plenković, ako se ne može jasno razlikovati. Nije mogao naći dovoljno argumenata koje može naći kod niza ministara pa je odlučio šutjeti”, kaže profesor.

“Gotovo sam siguran da društvenih nemira neće biti. Nemiri ne nastaju u najtežim socijalnim situacijama. Ljudi kad su preplašeni, stisnu se i nastoje preživjeti. Sjetimo se godina najgoreg realnog socijalizma. Nema ovdje nikog sposobnog da prosvjed organizira. Pravi liberal se neki dan pokazao gospodin Hrebak. Nećemo valjda grijati škole da se čistačice ne smrznu. Ova krizna situacija se događa svugdje pa ne možete reći da je izričita krivica Hrvatske vlade. Vlada je odgovorna ako pliva niz struju, a ne usudi se malo zaustaviti i zastati. Jer ako plivate niz struju, ide prema dolje. Struja ide nizbrdo”, kaže Puhovski.

