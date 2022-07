Podijeli:







Izvor: N1

Ljeto u Hrvatskoj vrhunsko je iskustvo. No, to se iskustvo itekako plaća, osobito u Zadru koji je prema posljednjem istraživanju najskuplji grad u Hrvatskoj. Prema podacima državnog zavoda za statistiku, prosječna četveročlana obitelj s prihodima od 10.000 kuna bi trebala oko 2000 eura za sedmodnevni odmor. To si većina ne može priuštiti.

Zadar je jedno od top odredišta za ljetovanje u Hrvatskoj. Kako za strane, tako i za domaće turiste. Pitanje je samo koliko naših si ga može priuštiti.

“1500 kuna za četiri dana, sa smještajem je to oko 2500 kuna. Mislim da si to prosječna obitelj ne može priuštiti”, kaže domaća gošća.

Cijena života u Zadru prema poznatoj stranici za praćenje životnih triškova Numbeo je dvostruko viša od standarda te iznosi oko 20.000 kuna. Samo za đir po Kalelagri će obitelj platiti oko 400 do 500 kuna. To je i za lokalce previše.

“Moram se baviti svime i svačime kako bih preživio što nisam mogao vjerovati da ću se baviti samo da preživim”, kaže lokalni stanovnik.

Treba 100 eura po večeri za sobu i još 100 eura za gušte, navode lokalni stanovnici. “Prosječna hrvatska obitelj si to ne može priuštiti jer ima 8000 kuna u džepu, a to je hrana”.

Za sedam dana u Zadru, obitelj s početka priče će platiti oko 300 eura po večeri u centru, te između 150 i 200 eura po večeri van grada na mjestima poput Vira, Iža ili Bibinja. To je oko 2000 eura ili dvije prosječne mjesečne plaće.

Cijena hrane i piće ovisi o stanju u novčaniku

“Cijene su veće od prvog srpnja, no i te cijene imaju svoje tržište i potražnju. I dalje četveročlana obitelj može pronaći apartman u Zadru od 80 do 100 eura po noćenju”, navodi predsjednik Udruge iznajmljivača Zadar Daniel Radeta.

Cijena hrane i piće ovisi o stanju u novčaniku. Zadrani ističu kako je 100 eura po danu dovoljno. To smo odlučili provjeriti. Prvo smo sjeli na kavu. Ugostitelji su podigli cijene za 10 posto.

“Jedna tura pića za njih četvero je 100 kuna. I to je najjeftinije, kava i mineralna. Ako će stariji uzeti koktel to je duplo”, ističe predsjednik Ceha ugostitelja pri OK Zadar Robert Kovačević.

Jedan obrok je od 40 do 100 eura za obitelj. Zato treba dobro paziti gdje ćete sjesti.

“Jedan ručak i večera za dvoje su oko 40 eura. A za četvero, uz bocu vina je oko 100 eura i više”, navodi konobar Dominik.

Dodaje da su 90 posto stranci, skoro pa nema domaćih.

Nakon ručka valjalo bi se ohladiti. Najbolje rješenje je sladoled. Mi smo našli mjesto gdje je kuglica 12 kuna. I više nego povoljno.

“Uopće nije velika cijena. Ima mjesta gdje je kuglica i 18 kuna. Idite do svetog Šime i provjerite, tamo je kulgica i do 18 kuna”, priča prodavačica sladoleda Katarina.

Ni odlazak na more više nije besplatan užitak. U Petrčanima je ulaz na privatnu plažu 50 kuna. Nakon šetnje smo naišli na javnu plažu. Cijene kao i svugdje: kava i sendvič su oko 50 kuna, a ostali užitci od 100 do 300 kuna. Tura po otocima pak oko 40 eura po osobi. Zato uz štandove jedino vidimo strane goste.

“Nije previše skupo s obzirom kako je riječ o turi koja traje tri sata. Mislim da je to sasvim povoljna cijena”, smatra turist.

Najviše se ipak troši na uličnu prehranu i suvenire. Tu su cijene paprene, no strani gosti se i dalje ne žale.

“Da, mislim da je skuplje nego u drugim zemljama u Europi. Cijene su nešto jeftinije nego u Švedskoj”, kaže turist.

Đir po Zadru potvrdio je našu tezu kako prosječne hrvatske obitelj ipak nemaju 2000 eura za odmor jer se domaći mogu nabrojati na prste jedne ruke. No, najljepše stvari na odmoru su ipak besplatne.

