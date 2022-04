Prošao i pravoslavni Uskrs, a Plenkovićeva Vlada još nije uskrsnula

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

Iscurio je i pravoslavni Uskrs, a Vlada Andreja Plenkovića još nije uskrsnula. Očito se ne očekuje rađanje iz pepela, nego skromnija rekonstrukcija od one koja se očekivala i zazivala od oporbe. Iz oporbe su još rekli da velika rekonstrukcija nema ni smisla, nego da bi smislenije bilo ići na izbore. To su govorili retorike radi, jer nikome od njih nije u interesu ići na izbore, a i znaju da je vladajuća koalicija interesno i dalje vrlo čvrsto povezana i da nema šanse da netko od njih isprovocira izbore.

Sigurno Plenković mora razmišljati i o porukama koje stižu s izbora u susjednim zemljama, posebno u Sloveniji. Tamo se svako malo iz ničega pojavi neka nova stranka. Ono o čemu Plenković mora razmišljati je i percepcija korupcije, zbog koje je Janez Janša i izgubio izbore.

Ono što mu je poseban problem je što su na udaru ljudi koji su njegov osobni izbor, to su ljudi u koje je on imao najviše povjerenja, a ne neki koje su mu nametali. Kad se vidi koga je izabrao za novog ministra graditeljstva, jasno je da su mu vezane ruke, da nema izbora i da je vrlo uska lepeza onih koji su spremni izložiti se i postati meta medija i oporbe, da im se cijeli privatni i poslovni život izloži javno i da svaki dan budu na naslovnicama zbog nekih repova koji se vuku.

Čini se da je zbog toga Plenković odabrao najgori mogući izbor. Ne znamo je li Paladina sposoban odraditi ono što mu je na zadatku, ali neće mu biti nimalo lako zbog repova koje je donio za sobom.

Ne može Plenković govoriti da ga se ne tiče kakvi su poslovni potezi Paladine prije nego što je postao ministar, ne može reći da je to nešto što ministar sam mora objašnjavati. Sve dok Paladina nije postao ministar, to nije bio posao premijera, ali u trenutku u kojem je on postao ministar i osobni izbor premijera, sva njegova popudbina postala je problem Plenkovića. To mora gledati unaprijed, kad razmišlja o imenima koje planira pozvati u Vladu, hoće li biti gromobrani koji će odvraćati munje s njegove Vlade ili će usmjeravati kanonadu medija prema njegovoj Vladi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.