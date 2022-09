Propucan auto u Zagrebu, napadač u bijegu. Cvrtila: Ovo je klasična sačekuša

Podijeli:







Izvor: N1

U utorak oko 12:40 u Zagrebu u Ulici Cebini nepoznati je počinitelj ispalio hitac prema osobnom automobilu, potvrdila je zagrebačka policija. U napadu je jedna osoba lakše ozlijeđena. Kriminalist Željko Cvrtila kazao je kako će policiji biti teško otkriti počinitelje koji su bili maskirani.

“Vidjet će se postoji li neki tehnički ili personalni trag koji bi oni mogli slijediti, ali za sada ne uoućuje na to da bi mogli brzo pronaći počinitelja”, rekao je Cvrtila Dnevniku.hr.

Nadzorne kamere mogu istražiteljima biti od pomoći, posebno ako su se počinitelji duže kretali okolo, posebno ako su ulazili primjerice u neki ugostiteljski objekt i skinuli kacige.

Treba prvo doći do motiva, zato je posebno važna suradnja žrtve i policije, no Cvrtila je kazao kako su takvi slučajevi rijetki, jer su nekad i same žrtve involvirane u kriminalne radnje pa to ne žele ispričati policiji. Rekao je i kako to ne znači da je o tome bilo riječi u konkretnom slučaju.

Napad na ugostitelja Cvrtila je nazvao klasičnom sačekušom u kojoj su sudjelovala dvojica izvršitelja, što je također klasičan način pokušaja ubojstva. Jedan je fokusiran na vožnju, a drugi na izvršenje ubojstva.

Upotreba prigušivača ukazuje na to da je moguće da se radi o profesionalcima, kazao je Cvrtila, no dodao i da je čudno što žrtva nije pogođena.

“Možda je zatajio pištolj ili se možda radi samo o upozorenju”, zaključio je Cvrtila te dodao kako je previše uloženo da bi se radilo samo o upozorenju.

Kako se doznaje od svjedoka pucnjave, čini se da je riječ o klasičnoj sačekuši u kojoj su napadači sa skutera pucali u jednog poduzetnika u automobilu.

Navodno se pucnji nisu čuli, pa svjedoci pretpostavljaju da je u pitanju bilo oružje s prigušivačem.

Policija je zatvorila prometnicu. U tijeku je potraga za počiniteljima, kao i očevid i kriminalističko istraživanje.

