Promocija knjige “Zeko – biografija Velimira Zajeca”

Izvor: Jurica Galoic / Pixsell

Točno na dan kada je prije 40 godina tadašnja momčad Dinama na autocesti Niš - Beograd saznala da je zagrebački klub i matematički postao prvak bivše države, u zagrebačkom kazalištu Komedija održano je svečano predstavljanje knjige “Zeko - biografija Velimira Zajeca”.

Uz nazočnost predsjednika RH Zorana Milanovića, bivše predsjednice i članice MOO-a Kolinde Grabar Kitarović, zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Zajecovih suigrača iz generacije 1982, sadašnjih igrača Dinama i brojnih uglednika, promociju knjige su moderirali proslavljeni trener iz 1982. Miroslav Ćiro Blažević, nogometni kroničar Anton Samovojska, te autor knjige Sanjin Španović.

“Jako sam se veselio ovoj večeri na kojoj smo se prisjetiti brojnih uspjeha našeg Dinama, vidjeli se s mnogim igračima i prijateljima s kojima dugo nismo i predstavili knjigu. Ova knjiga je svojevrsno putovanje kroz moju igračku, direktorsku i trenersku karijeru s naravno naglaskom na tu 1982. godinu koja je obilježila cijelu moju generaciju i karijeru. Ta moja generacije je i osnovni razlog zašto sam se odlučio na ovaj projekt”, kazao je kapetan Dinama ’82 Velimir Zajec, koji je uglednu karijeru napravio kao igrač i dužnosnik atenskog Panathinaikosa.

Karijeru je započeo u Dinamu 1974. godine u dobi od 18 godina, a u svojih prvih 10 godina igranja, svom klubu je donio dva Kupa Jugoslavije kao i 24 godine dugo očekivani naslov prvaka, 1982. godine, da bi dvije godine kasnije otišao je u grčki Panathinaikos. Na terenu je važio za džentlmena, bez provokativnih i nasilnih ispada, a kao trener je vodio Dinamo, Panathinaikos i Portsmouth.

Zajec je na predstavljanju pozdravio svoje suigrače Marka Mlinarića i Srećka Bogdana, kao i današnje igrače Dinama od kojih su promociji knjige nazočili Dominik Livaković, Bruno Petković i kapetan Arijan Ademi, no posebna zvijezda večeri bio je Ćiro Blažević.

“Zajec je bio nogometaš koji nije imao fiksnu poziciju na terenu. On je bio jedan od rijetkih koji je u to doba mogao igrati sve pozicije. A bio je najbolji jer je stvarao višak na terenu, a to mogu doista samo rijetki”, kazao je Blažević.

Knjiga “Zeko – biografija Velimira Zajeca” puštena je nedavno u prodaju, a na 480 stranica kroz razgovore s 96 sugovornika i više od 100 arhivskih članaka, autor knjige Sanjin Španović ispričao je Zajecovu karijeru ne samo kao kapetana Dinama, već i onu kao igrača Panathinaikosa, te trenera i direktora ova dva kluba i otkrio brojne nepoznate detalje povezane i s brojnim hrvatskim i grčkim nogometnim legendama.

Također, u knjizi se nalazi i preko 150 fotografija od kojih brojne nisu nikad dosad viđene u javnosti.