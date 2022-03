Podijeli:







Proljetna shema N1 Televizije. Predstavljeni novi projekti news kanala.

Prvi na mjestima gdje su događanja uživo, donosimo vam vijesti, analize i pozadine priča. Sada N1 televizija širi svoj program uživo, ali i prisutnost na svim platformama. Već u travnju programska shema bit će bogatija za 2 sata programa uživo u večernjem news showu, koji od ponedjeljka do četvrtka od 20:00 do 22:00 sata producira Antonio Zavada.

Petak na N1 televiziji postaje bogatiji za novu znanstvenu emisiju posvećenu svemiru i tehnologiji, a uređuje je i vodi naša meteorologinja Tea Blažević.

Četvrtak je i dan za povratak Global fokusa, emisije koja se bavi vanjskom politikom, a uređuje je i vodi Ivana Dragičević. Travanj donosi i burne političke rasplete u zemljama susjedstva, u Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj, ali i europskom gigantu – Francuskoj. Ekipa N1 priprema posebne izborne programe, gdje ćemo prvi svojim gledateljima donijeti izborne rezultate i analize.

N1 televizija je multiplatforma koja širi svoje formate na svim dostupnim mrežama. Od travnja donosimo nove formate i izvan standardnog televizijskog sadržaja.

Tihomir Ladišić, direktor vijesti i programa:

“Cilj N1 televizije je zadržati poziciju vodećeg news kanala u Hrvatskoj. Nova emisija Newsnight u najgledanijem večernjem terminu, uz snažno jačanje svih digitalnih platformi i novih autorskih formata, najveći je programski iskorak N1 televizije ovog proljeća. I dalje želimo biti dostupni svim svojim gledateljima u Hrvatskoj i nadamo se skorom raspisivanju natječaja za dodjelu slobodnih nacionalnih frekvencija.”

N1 NEWSNIGHT

N1 Newsnight nova emisija N1 televizije finale je dana na N1 televiziji.

Nakon 7 godina emitiranja, N1 televizija postavlja se kao konkurent na tržištu i u prime-timeu. Rekapitulacija dana u Hrvatskoj, europskim prijestolnicama i ostatku svijeta. Komentar i analiza dana za nama i onog koji slijedi. Politički kontekst svijeta koji nas okružuje, dok u protoku informacija i vremena gledateljima ne donosimo šturu informaciju, nego zaokružujemo dan. N1 Newsnight donosi i vijesti izvan strogo političke sfere. Tehnologija, znanost, sport, zanimljivosti iz filmskog svijeta, popularna kultura. Komentar dana vodećih hrvatskih i europskih novinara. Sve su ovo novi sadržaji koje N1 Newsnight donosi u hrvatski eter i na televiziji i na svim svojim digitalnim platformama.

Antonio Zavada, producent emisije N1 Newsnight:

“Upravo je posljednjih mjesec dana, obilježenih ratom u Ukrajini, pokazalo da važne vijesti nastavljaju dolaziti jednakim intenzitetom i u večernjim satima. Jedan dron, jedna raketa na krivom mjestu, jedan važan tvit ili jedan gaf u govoru, ovih dana mogu u trenu promijeniti svijet i vijest o tome ne može čekati jutro. Baš kao što to čini u svojim dnevnim emisijama, N1 televizija u svom večernjem formatu N1 Newsnight pratit će ključne vijesti, uključivati se uživo u izjave svjetskih lidera, a u redovnim rubrikama analizirat će ključne poruke dana na izmaku i najzanimljivije teme koje nas tek čekaju u danu koji dolazi. N1 Newsnight pratit će sve važno što se događa na društvenim mrežama te sve što donose vodeći svjetski mediji u večernjim satima. Od ponedjeljka do četvrtka od 20 do 22 sata donosimo vam posve novi koncept na N1 televiziji.“

Ivana Tomić, voditeljica emisije N1 Newsnight:

„Izdvojila bih analize važnih i aktualnih događaja u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ako kasno poslijepodne ili navečer “bukne” neka tema, to će biti prilika i da pozovemo relevantne goste za prve komentare i analize. S obzirom na to da se radi o večernjem terminu, ideja nam je da gosti ne budu samo stručni, nego i zanimljivi. Tako da se veselimo što ćemo u eter uvesti i neka nova lica. Bit će tu i komentara voditelja, ali voditelj nije centralna figura Newsnighta – naša osnovna ideja je da budemo informativni i maksimalno objektivni.“

Uz Ivanu Tomić, kojoj je N1 Newsnight povratak na male ekrane, ovu će emisiju zajedno s autorom Antoniom Zavadom producirati i renomirana lica N1 televizije – Ilija Jandrić, Ivan Hrstić i Nataša Božić Šarić.

TAJNE SVEMIRA

Približiti svemir publici misao je vodilja nove znanstvene emisije na N1 televiziji.

Gdje je kraj svemira? Nasljednik teleskopa Hubble ide još dublje u svemir i vjerujemo da će nam otkriti prve zvijezde i galaksije, pokazati najranije faze nastanka kozmosa. Prve fotografije dosad neistraženih dijelova svemira želimo podijeliti s našim gledateljima u novom formatu N1 televizije, u kojem ćemo analizirati povijesna otkrića u razgovoru s astronomima, astrofizičarima, astronautima. Otkrivanje svemirskih tajni – glavni je zadatak emisije Tajne svemira.

Tea Blažević, meteorologinja i urednica emisije Tajne svemira:

“Mnogi dijelovi svemira još su nam nepoznati, a nedavno lansiranje najmoćnijeg optičkog teleskopa moglo bi značiti veliku prekretnicu u istraživanju svemirskog prostranstva. Prve fotografije dosad neistraženih dijelova svemira donosimo i analiziramo u novoj emisiji, u kojoj vam otkrivamo sve tajne svemira.”

PODCAST

Prisutnost N1 televizije na digitalnim platformama i širenje na publiku izvan okvira televizijskog ekrana jedna je od glavnih misija N1 televizije ovog proljeća. Prisutnost N1 u svijetu podcasta – prvi službeni podcast televizije u Hrvatskoj – premijerno će inaugurirati televizijski bard N1 televizije – Ivana Dragičević, dobitnica tri godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva “Marija Jurić Zagorka” i dobitnica godišnje nagrade HRT-a Joško Martinović. Podcast N1 televizije bit će dostupan na svim najvažnijim streaming servisima poput Spotifyja, Deezera, Apple Podcasta, Google Podcasta, kao i u formatu videa na YouTubeu i na web portalu n1info.com.

Ivana Dragičević, producentica podcasta i TV emisije Global fokus:

“Nakon četvrt stoljeća u novinarskom poslu, u kojem sam stalno nastojala pomicati granice i globalno vraćati u fokus, iznimno sam ponosna što N1 televizija, kao regionalna televizija, pokreće prvi podcast koji će pokazati da su sve globalne teme i naše, te koliko je u današnje ubrzano vrijeme važno tražiti kontekst i imati fokus”.

IZBORNI SPECIJALI

Travanj donosi mogućnost političkih promjena u tri susjedne zemlje i europskom gigantu, Francuskoj. Izbori u Srbiji i Mađarskoj čekaju nas već krajem ovog tjedna.

Domagoj Novokmet, producent izbornih specijala:

“Četiri europske zemlje u travnju izlaze na izbore, a raspleti svih tih izbora itekako su važni i za Hrvatsku. Srbija i Francuska biraju i predsjednika i novi saziv parlamenata, a novi parlament biraju i Mađarska i Slovenija. Hoće li Macron, Vučić, Orban i Janša ostati na vlasti ili će im izazivači pokvariti planove, pratimo i analiziramo uživo, uz stručnjake iz našeg studija i reportere u Beogradu, Budimpešti, Parizu i Ljubljani. Prva izborna noć, posvećena Srbiji i Mađarskoj, očekuje vas 3. travnja, a druga, u kojoj pratimo francuske i slovenske izbore, 24. travnja. Budite s nama 3. i 24. travnja, od 20 sati, uživo na N1!”

U izbornoj noći situaciju u Budimpešti prati jedna od vodećih reporterki i zaštitno lice N1 televizije, Katarina Brečić.

Katarina Brečić, reporterka N1 televizije:

“Jedan od najdugovječnijih europskih političara, mađarski premijer Viktor Orban, u blagoj je prednosti pred ujedinjenom oporbom tjedan dana prije parlamentarnih izbora. Dok balansira između ljubavi za ruskim plinom i sankcijama Rusiji, osim većine u parlamentu, traži i podršku na referendumu za zakon koji zabranjuje propagandu LGBT-a usmjerenu prema djeci.”

Kraj travnja rezerviran je za još izbora, i to u Sloveniji i Francuskoj. Iz Pariza će u izbornom specijalu N1 televizije izvještavati dugogodišnji reporter i urednik Igor Bobić.

Igor Bobić, producent:

“Francuska je jedan od motora Europske unije i svaki su izbori u toj zemlji važni, a posebno u trenutku u kojem se nalazi Europa nakon agresije Rusije na Ukrajinu. Pratit ćemo hoće li francuski građani potvrditi svog predsjednika Emmanuela Macrona i tako mu omogućiti da bude prvi stanovnik Elizejske palače u dva desetljeća i nakon Jacquesa Chiraca s dva manadata, ali i potvrditi ga novim vođom Europe nakon odlaska Angele Merkel.”

N1 televizija pokazala je u proteklih mjesec dana rata u Ukrajini da je pravovremena i kontekstualizirana informacija u ratnom stanju ključ onog što publika traži. Reporterka N1 televizije, Ana Mlinarić, danima je neumorno izvještavala i u eteru i na digitalnim platformama N1 televizije o aktualnoj situaciji u Ukrajini.

Ana Mlinarić, reporterka N1:

„Od prvih smo minuta izravno iz Kijeva, s mjesta događaja pratili rusku invaziju na Ukrajinu, i uživo, iz minute u minutu, s terena izvještavali o ratu na tlu Europe koji je šokirao cijeli svijet i koji nitko nije očekivao, bar ne u razmjerima koje je proprimio već prvoga dana ruske agresije na susjednu zemlju. Zbog toga su milijuni ljudi bili primorani napustiti svoje domove. Čak polovica sve djece koja je u Ukrajini živjela prije 24. veljače napustila je zemlju. Iz Kijeva pa Lavova donosili smo njihove priče, analizirali tijek ratnog sukoba, sve dnevne događaje, potragu za diplomatskim rješenjima sukoba. U kontekst smo stavljali tvrdnje obiju strana i podsjećali na najvažnije događaje posljednjih 30 godina od ukrajinske neovisnosti bitne za razumijevanje trenutne situacije.Veliki dio posla N1 televizija odrađivala je i iz studija u Zagrebu. Naši gosti bili su obični ljudi čiji su se životi premjestili u podrume, analitičari, kolege novinari, ali i političari, od bivšeg predsjednika Petra Porošenka do gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, s kojima je zanimljive razgovore vodila naša Iva Puljić Šego.“

Mnoštvo je razloga zašto bi N1 televizija trebala biti vaš izbor za informiranje. Zato što smo uvijek prvi na mjestu događaja. Zato što su vijesti važne. I zato što pravovremena i točna informacija kombinirana sa stavom i analizom nikad nije bila važnija.

N1 televizija donosi vam vijesti iz svih uglova na mjestu gdje se vijesti događaju već sedam godina. Od ovog proljeća tim N1 news kanala širi se na nove platforme i prisutniji je nego ikad na već postojećima.

Vijesti odavno nisu samo na televizijskom ekranu, a N1 televizija spremno prihvaća izazove i tehnološki razvoj koji nam donosi promjene i daje nam mogućnosti da budemo brži i dostupniji nego ikad. Uz najbrži portal na hrvatskom tržištu, n1info.com, i aplikaciju koja će vas push notifikacijama informirati o najbitnijim informacijama iz zemlje i svijeta, prvi doznajte što vas zanima.

