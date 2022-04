Projekt hotela Valkane: “Radi se o dijalogu prirodnog okruženja i arhitekture”

Podijeli:







Izvor: Projekt hotel Valkane

U Puli je danas održana prezentacija konačnog rješenja projekta budućeg hotela Valkane. Ondje je bio naš Ivan Hrstić.

I novinarima je predstavljen konačni projekt hotela Valkane na ljubljenoj pulskoj Lungomare. I – posve očito, nije ništa od onog na što su aktivisti dizali hajku. Prvi komentari su – da je ranije predstavljen, ovakvih otpora ne bi ni bilo.

“Pa dojmovi su odlični, ovo što je gospodin Novak predstavio je super, po meni, moj osobni stav je da je to malo prevelika izgrađenost, mene smeta, recimo, ta dva gornja kata, kad bi sve to bilo u okviru postojećeg kamenoloma, to bi bilo prihvatljivo”, kaže nam glavni urednik Istra24 Dražen Majić.

A možda se i pulska vladajuća koalicija ne bi bila morala raspasti zbog toga. No, prijedlog referenduma u Gradskom vijeću više ne može proći.

“Ja sam tu bez obzira kako ovo izgledalo, mi smo na ovo ovako ovikli, i okej, ako je većina članova gradskog vijeća i ako bude referendum i ljudi kažu da treba graditi, mi ćemo svakako prihvatit to. Nije to nikakvo zlo, da se ovo napravi. Ali da postoje bolja mjesta za taj hotel, postoje”, govori Majić.

Što kaže struka?

Naravno, ako postoje investitori koji su vlasnici zemlje, zašto se ne bi gradilo i na tim – boljim mjestima.

“Ja moram priznati da ne mogu do kraja razumjeti što se želi očuvati ovdje, što je ono na što su zapravo vezani, ovaj prostor je kao takav devastiran, ljudska noga je tu davnih dana kročila i napravila to što je napravila”, kaže arhitekt iz zagrebačkog arhitektonskog studija 3LHD Silvije Novak.

Na pitanje je li ovo nastavak projekata kakvi su ostvareni u Rovinju, Novak odgovara:

“Apsolutno je nastavak svih naših projekata. Radi se o jednom dijalogu između prirodnog okruženja i arhitekture, u kojoj ti ne znaš točno ocrtati njezine granice”.

Kako će izgledati hotel?

Protezat će se blago kaskadno do polovice današnjeg nogometnog travnjaka, a između njega i 140 metara udaljenog mora – bit će prostrani park. Iznad gornjeg ruba kamenoloma bit će svega dva kata hotela.

“Nulta etaža hotela se nalazi na visini sadašnje jame kamenoloma, ali ta dva kata iznad ne prelaze visinu borova. Naš projektni zadatak je dakle da na temelju izgradnje hotela popravimo ono što je ljudska ruka eksploatacijom kamena za potrebe cementare davnih dana još prije II. svjetskog rata uništila”, rekao je voditelj projekta hotela Valkane Zoran Kostić.

Da je projekt mogao biti predstavljen ranije, sasvim je jasno, otpora bi bilo mnogo manje.

“Nažalost, prekasno se došlo s ovom prezentacijom, da je ona napravljena puno ranije, bilo bi puno manje sukoba u društvu”, smatra Majić.

No, projekt do jučer nije ni postojao, tako da je cijela hajka očito bila – puhanje na hladno. No, i to je ponekad najbolji način da se ostvari najbolji mogući projekt.

