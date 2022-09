Podijeli:







Izvor: Branislav Babic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meterologa Bojana Lipovšćaka.

Nad sjevernom Europom je duboka ciklona sa središtem sjeverno od Norveške, a s njom povezana hladna fronta proteže se preko zapadne Europe. Nestabilan hladan zrak s Atlantika prodro je preko Francuske nad Sredozemno more gdje se formirala Genovska ciklona.

Njezin utjecaj na vrijeme u našim krajevima osjetit ćemo već danas tijekom dana u povećanju naoblake i jugu, a u noći na nedjelju i kiši. Genovska ciklona upravljat će vremenom nad našim krajevima veći dio idućeg tjedna uz obilne oborine i jugo.

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano. Jutarnje temperarture u unutrašnjosti bile su od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15. Jutarnje magle bilo je u Slavoniji i Baranji te u kotlinama i uz riječne tokove u unutrašnjosti.

Poslijepodne i navečer prognoziramo naoblačenje sa zapada koje će krajem dana donjeti i slabu kišu na sjeverni Jadran i u Gorski kotar. Zapuhat će umjeren, u gorju na udare jak jugozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i oštro. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24°C, na otocimu i na južnom Jadranu do 25.

U nedjelju vrijeme po jugu, oblačno kišovito s mjestimičnom grmljavinom i udarima vjetra. Obilna oborina moguća je na Kvarneru i u Gorskom kotaru te na južnom Jadranu. Jugo će jačati te će na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana zapuhati olujnom jačinom. Temperature zraka u manjem porastu.