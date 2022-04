Prodanović: Kazna Lovrić Merzel apsolutno prestroga, standardi ne postoje

Podijeli:







Izvor: N1

Odvjetnik Čedo Prodanović bio je gost Novog dana.

Komentirao je dogovor Marija Kapulice i Nikole Grmoje o odlasku na poligrafsko testiranje.

“Ja ne znam koga zanima tko je bio u Slovenskoj od njih dvojice. Meni ovo malo farsično sve izgleda. Žalosno je da se mi bavimo takvim stvarima i da se vjerodostojnost jednog političara mora dokazivati poligrafom. Prije se to riješavalo svjedocima. Ovo nadmetanje ni o čemu je zabava za dokone ljude, ali to je neozbiljno”, rekao je.

Bivša sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel dobila je 7 godina zatvora za djela za koju ju se teretilo.

“Preživio sam kao odvjetnik puno presuda, ali ovakva kazna je apsolutno prestroga. Nažalost, standardi ne postoje. Standardi su od slučaja do slučaja. Ovo s gospođom Merzel je apsolutno neobjašnjiva kazna, vidjet ćemo što se tu dogodilo.

Upitan je i da prokomentira činjenicu da je protiv ministara u Vladi pokrenut kazneni postupak, ali da oni i dalje obavljaju svoje funkcije.

“Tu se ne može dati jednoznačan odgovor jer činjenica je da se vodi kazneni postupak i da to formalno može biti zapreka, ali treba vidjeti i zbog čega se vodi. Neću banalizirati niti minorizirati. Ako je ministar Aladrović zaposlio preko veze dvoje ljude, to nije isto kao kad čovjek dade poticaj od 50 milijuna svom zemljaku, a mi to tretiramo otprilike isto. U odnosu na formalizam bi se trebalo postavljati jednoznačno – je li kaznena prijava zapreka ili nije zapreka”, govori odvjetnik.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske protiv zamjenika splitskog gradonačelnika podiglo je optužnicu zbog prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije, a s druge strane protiv ministara u Vladi tek je pokrenut kazneni postupak. Prodanović kaže da je to, nažalost, odraz pogubljenosti DORH-a.

“Kao što sudovi imaju apsolutno labave kriterije, tako nažalost ima i DORH. Koji je inače monokratska ustanova gdje bi se to vrlo lako moglo uskladiti i gdje bi se mogao postaviti kanon postupanja. To apsolutno unosi nered u pravni poredak”, kazao je.

