Problemi u istrazi: Tahograf autobusa je uništen, brzina se nije mogla očitati?

Izvor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U istrazi slijetanja poljskog autobusa pojavili su se prvi problemi.

Tahograf poljskog autobusa uništen je u nesreći i nakon što je ovlašteni tehničar iz njega pokušao izvući podatke oni se nisu mogli očitati, doznaje Jutarnji list.

Što bi to konkretno moglo značiti, objasnio je dipl. ing. strojarstva Zorana Kalauza, izvršnog direktora tvrtke Tahograf d.o.o. iz Svete Nedelje.

“To znači da se neće moći utvrditi kojom brzinom je vozio u trenutku nesreće premda bi ista trebala biti 100 km/h. Međutim, u tahografu su se nalazile dvije digitalne vozačke kartice (vozačka i suvozačka) što upućuje na to da je poljski prijevoznik korektno angažirao dva vozača za ovako dalek put (jedan vozač ne bi po propisima mogao samostalno odraditi ovakvo dugo putovanje od Poljske do Međugorja). Prema podacima s vozačkih kartica, vozač i suvozač do trenutka prometne nesreće nisu bili ni u kakvom prekršaju po pitanju radnih aktivnosti i korektno su se zamijenili nakon određenog broja sati vožnje”, kaže Kalauz.

“Tahograf je centralni mjeriteljski instrument u vozilu i svaki profesionalni vozač mora biti jako dobro upoznat s njegovim radom. Sam instrument zapisuje sve vozačke aktivnosti vozača koji upravlja vozilom, ali i eventualnog suvozača ako je isti prisutan u vozilu za vrijeme vožnje. Ovi zapisi se odvijaju na način da svaki profesionalni vozač ima svoju vlastitu digitalnu vozačku karticu. Radi se o dokumentu koji je osobno vlasništvo svakog vozača, izgleda poput naše osobne karte, vrijedi pet godina, a svaki vozač ju je dužan umetnuti u (digitalni) tahograf na početku svoje smjene/vožnje. Sve njegove aktivnosti tahograf zapisuje u svoju internu memoriju, ali i na memoriju same kartice. Profesionalni vozači, prilikom redovnih kontrola na cesti, mogu biti kontrolirani ne samo za tekuće radne aktivnosti koje su se dogodile za vrijeme i neposredno prije same kontrole, nego policija i prometna inspekcija imaju pravo kontrolirati sve njegove aktivnosti u prethodnih 28 kalendarskih dana. Sve aktivnosti vozača moraju biti zapisane na vozačkoj kartici – pa čak i one kada je vozač bio slobodan, kada je doma sa svojom obitelji na nekom tjednom odmoru. Uočavanjem bilo kojeg prekršaja, vozač (ali i tvrtka i odgovorna osoba u tvrtki) podliježe vrlo strogim financijskim sankcijama. Usprkos tome, u trci za zaradom, nije neuobičajeno zateći stranog ili domaćeg vozača/prijevoznika u kršenju ovih pravila ili čak s manipuliranim tahografom koji ne zapisuje (ili pogrešno zapisuje) pojedine vozačke aktivnosti”, pojašnjava inženjer Kalauz.

