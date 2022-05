Podijeli:







Građani drugog reda - takvima se smatraju pomoćnici u nastavi djece s poteškoćama u razvoju.

Plaće u iznosu od 2.600 kuna, satnica od 25 kuna, nepostojanje njihovog zanimanja već 15 godina na Zavodu za zapošljavanje te nemogućnost dobivanja ugovora na neodređeno vrijeme, samo su neki od problema koji muče pomoćnike u nastavi. Stoga od Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali i Ministarstva rada i socijalne skrbi, traže da se njihov status izjednači sa statusom učitelja i nastavnika, kako bi od ovoga zanimanja mogli u živjeti.

Asistentica Tina Budalić, koja radi u Centru za autizam u Splitu, priča nam da, da bi preživjela, mora raditi još jedan posao uz ovaj. Već se nekoliko puta javljala s problemom i u Banovinu, ali ondje su se oglušili na njihove vapaje. Sada kažu, nemaju više izbora. Ako se ne udovolji njihovim zahtjevima ići će u još jedan prosvjed. Ako ni to ne urodi plodom, kreću u štrajk. Svjesni su da će onda patiti i roditelji djece s poteškoćama i razvoju. I unatoč tome, priča nam Tina, roditelji su svjesni pozicije u kojoj se nalaze te su uz njih.

Bez asistenata bi bilo nemoguće raditi

Mi smo toj djeci i učitelji i prijatelji i roditelji, ali i njegovatelji, pričaju nam asistenti iz škole Juraj i Bonaći, škole specijalizirane za djecu s poteškoćama. Jedan od njih je asistent Damjan Bjelica. Smatra nepravednim da su za posao koji obavljaju plaćeni manje nego studenti, i to 25 kuna po satu.

Da bi bez asistenata bilo nemoguće raditi, smatraju i u Sindikatu Hrvatskih učitelja. Predsjednica splitskog ogranka Ana Hinić smatra da bi resorna ministarstva trebala napokon učiniti nešto po pitanju njihovog statusa, jer uvelike pridonose i njihovom radu, ali i razvitku djece s poteškoćama.

Hoće li to Ministarstva i učiniti, još uvijek se ne zna. Poslali smo upit u oba resorna ministarstva, no do ovog trenutka još uvijek nismo dobili odgovor.

Veliki posao izgleda čeka novog ministra rada Marina Piletića, koji će se morati uhvatiti u koštac s ovim problemom. Hoće li mu to i poći za rukom, iskristalizirat će se u narednim danima.

